便祕、過敏、消化不良都會想到它…十大人氣益生菌品牌一次看

替腸道添加好菌

隨著生活型態及飲食來源的變化，不少人長期有便祕、消化不良、腹瀉或脹氣等問題，吃益生菌替腸道增添好菌或維護腸道健康，已成為接受程度頗高的保健觀念。但益生菌種類繁多，其中乳酸菌是最常應用於食品中的益生菌，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統整理出十大人氣益生菌品牌，看看網友們的分享內容。

益生菌具有哪些保健功效？根據衛福部食藥署的衛教資料指出，台灣目前有53件含乳酸菌產品取得健康食品小綠人標章，所涵蓋之相關保健功效項目共9項，包含：免疫調節、胃腸功能改善、骨質保健、調節血糖、輔助調整過敏體質、調節血脂、不易形成體脂肪、抗疲勞及牙齒保健，衛福部也提醒，市面上產品百百種，選購益生菌前，務必仔細看產品標示，像是是否有標明各菌株的中英文名稱及含量，才能吃得安心又放心。

No.10 娘家

由民視開創的食品副業娘家，是一個被觀眾催生出來的品牌？娘家品牌執行長林香蘭曾分享，這一切源於八點檔連續劇《娘家》熱播時，不少觀眾曾詢問劇中的豬腳，讓公司看到將劇中之物商品化的商機，林香蘭表示「鐵粉變現可以說是娘家品牌成功的第一步！」，隨後品牌才拓展至益生菌和滴雞精等產品。

娘家採用「 醫X學X產 」三方合作，以科學研發結合醫學、產業合作，推出多款針對不同需求的益生菌產品，如益生菌膠囊，標榜是順暢有酵強效版，還有呵護私密處的蔓越莓聖潔莓益生菌。其中以2015年推出的娘家益生菌最廣為人知，選用臺灣大學名譽教授潘子明團隊研發的專利菌株NTU 101，該產品獲得多項國際認證，網友分享「開始吃這款是因為大學的時候在藥局打工，阿公阿嬤都點名要吃這款」、「我婆婆也愛買娘家的產品」。

No.9 葡萄王

葡萄王生技在台灣已經超過半世紀，創立於1969年，並以「科技、健康、希望」為核心理念，致力於研發高品質的保健產品，目前擁有172項跨國專利，並從2015年開始，已獲得超過兩百項國際獎項。從第一支提神飲品到益生菌產品，皆擁有一群支持者。

由藝人Janet謝怡芬代言的益菌王，為葡萄王益生菌產品中最暢銷的商品，研發團隊嚴選7種益生菌，搭配寡糖及鳳梨酵素，能改變細菌叢生態、幫助消化、調整體質等，其中的母乳菌更獲得台灣乳酸菌協會創新產品獎的殊榮，網友表示「葡萄王的吃起來，我覺得滿像優酪乳的」、「現在服役葡萄王，便便很順」。

No.8 InSeed益喜氏

InSeed益喜氏是由益生菌權威蔡英傑教授領導研發的益生菌品牌，蔡英傑教授長年深度專研益生菌與菌株對人體健康的影響，並集結國內外專家學者，以高安全性、高機能性及複方特異性為原則，開發各類保健食品，希望運用科學實證的方式，解決每個人健康上的困擾。

InSeed益喜氏的益生菌產品種類豐富，從幫助入眠、促進代謝、增強思維、調整體質，到呵護女性生理機能及照顧孕媽咪和寶寶健康，各種需求都能透過益生菌的幫助進行調理，網友分享「我是被醫生推薦，吃了快兩個月覺得還不錯」、「PS128菌株真的蠻厲害的，有很多研究專利的機能菌株」。

No.7 陽明生醫

陽明生醫擁有專屬的益生菌生產工廠，不僅符合國際品質工廠認證，還通過台灣動物科技研所無毒檢驗，確保每一款益生菌產品都經過嚴格的品質控管，為消費者提供安全、可靠的選擇。

在眾多產品中，一家人的益生菌系列最廣為人知，找來知名藝人曾國城擔任品牌代言人，進一步提升品牌知名度。一家人益生菌含有獨家YMB520專利益生菌以及優選6種好菌，除了經典款外，還推出強酵版及EX版，滿足不同消費者的需求，有網友表示「近期改吃一家人益生菌，口味吃起來不錯」、「一家人益生菌火紅程度大概跟娘家差不多」，但官網也提醒，由於產品含有牛奶成分，對奶製品過敏的人士應避免食用。

No.6 營養師輕食

翻攝FB／吳慷仁Kang Ren Wu

翻攝FB／吳慷仁Kang Ren Wu

創立於2015年的營養師輕食，由江欣樺營養師引領團隊，強調企業經營應以解決社會問題為目標，而非單純逐利。品牌拒絕使用任何球菌，一律只用桿菌，且堅持100%無添加、檢驗結果全部公開透明，致力於提供高品質、安全的益生菌產品。

近期營養師輕食找來金馬影帝吳慷仁擔任見證大使，並於記者會上宣布「300億機能益生菌」再升級為「台灣01益生菌」，提供更適合台灣人體質的益生菌，這次的合作也帶起網路聲量；不過另一個引起網路高度討論的，則是網紅編哥抨擊營養師輕食價格過於昂貴、成分添加等問題，雖然有不少網友聲援，不過也有網友認為「專業營養師研發的保健食品比較安心」。

No.5 BHK's

BHK's是美麗（Beauty）、健康（Health）、持續（Keep）的縮寫，並堅持以「足量、有感及無多餘添加」為宗旨，專注於提供多樣化的保健產品，例如專為嬰幼兒打造的安寶適益生菌，官網聲稱採用義大利醫學級複合益生菌，替寶寶增加好菌、調整體質，並添加維生素D，幫助寶寶骨骼與牙齒的生長發育，因此受到不少家長的喜愛，「寶寶開始接觸副食品後，很容易有消化問題，所以我從寶寶滿月後，就一直有讓他吃益生菌」。

另一款亦相當受歡迎的孕媽咪益生菌粉，主打排便順暢、私密保養及提升保護力三效守護，希望能兼顧孕媽咪及肚中寶寶的健康，該產品通過SGS的嚴格安全檢驗，且榮獲Clean Label「雙潔淨」標章認證，純淨無添加，因此獲得許多孕媽咪的支持。

No.4 葡眾

葡萄王的子公司葡眾，過去在乳酸菌系列商品中，以康爾喜及康爾喜(N)最廣為人知，兩者雖然皆主打一包含有13種乳酸菌，但前者強調調整體質及緩解過敏；後者多添加了木瓜及鳳梨酵素，較著重於幫助維持消化道機能，網友表示「我兒子是過敏小孩，常常感冒，吃葡眾益生菌」、「我剛好中最強流感，幾乎是靠葡眾益生菌調整體質」。

除了上述兩樣商品，葡眾近期推出了兩款新品，康爾動和康爾暢。這兩款產品皆採用全菌體劑型，聲稱更易吞嚥且不易嗆咳；康爾動專為愛運動族群研發，旨在調整體質、增強體力，幫助突破運動瓶頸，該產品中的桑黃菌絲體是葡萄王生技的創新專利技術，並在俄羅斯阿基米德國際發明展中獲得金牌肯定，不過官網特別提醒，康爾動含有桑黃菌絲體，因此不適合嬰幼兒、孕婦及哺乳婦女使用；康爾暢則以幫助消化，以及維持消化道機能為主。

No.3 寶乖亞

翻攝FB／暢快益生寶乖亞

翻攝FB／暢快益生寶乖亞

一般市面上的益生菌，大多是採用粉末狀或膠囊食用，但是源於瑞典的寶乖亞滴劑為全球首創益生菌滴液劑型產品，標榜專為0個月以上寶寶打造，其含有專利菌株羅伊氏乳酸桿菌DSM17938，有助於維持腸道中的菌叢平衡及調整體質。寶乖亞特別強調產品的品質和安全性，不僅通過美國食品藥物管理局（FDA）的GRAS安全認證，也被列入歐洲食品安全局（EFSA）的QPS清單，全程配送更嚴格紀錄溫度及濕度，確保菌株的活性。

寶乖亞注重細節且安全又方便的特色，獲得不少家長的青睞，「我真心覺得所有育兒神器中，最厲害的就是寶乖亞」、「瓶身設計是滴管式的很方便」、「用滴劑的小孩比較不會抗拒」。

No.2 WEIDER威德

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

曾榮獲《2023網路口碑之星》保健食品類「領航創新獎」，且擁有超過80年歷史的美國品牌WEIDER威德，致力於保健食品及運動補給品的研發，產品涵蓋益生菌、膠原蛋白、葉黃素和功能飲品等多種類別；2024年，威德特別邀請婦產科權威陳保仁醫師擔任年度代言人，進一步提升產品的公信力。

威德益生菌產品系列非常多樣，涵蓋了維持消化道機能、幫助入睡以及私密處保養等多種需求，其中最熱銷的產品為紅黃包裝的威德益生菌，產品介紹中指出，有15株複合活菌，內含BACO17倍活菌，經實驗證實能安全通過消化道的強酸強鹼考驗，存活率高於市售產品100倍，此外，這款產品採用凍乾包埋技術及專利粗顆粒劑型設計，不僅可常溫存放，還能迅速溶解且不嗆口，深受消費者喜愛。網友表示「買益生菌的時候也會看存活率+1，這很重要」、「威德好市多特價的時候，還會賣到缺貨」。

No.1 大研生醫

大研生醫成立於2018年，消費者印象最深刻的可能是那句廣告詞：「你吃的魚油有幾%？」，成功的行銷手法，讓大研生醫的聲名大噪。其實大研生醫的產品不只有魚油，還涵蓋益生菌、葉黃素、維他命等多種健康補充品。大研生醫益生菌系列，以淨密樂甘露糖蔓越莓益生菌及舒敏益生菌膠囊最熱銷，前者採用足量的甘露糖、5支擁有義大利專利的益生菌及蔓越莓的三重配方，呵護女性健康，網友分享「蔓越莓、甘露醇、益生菌組合的女性保養品，非常推薦」、「因為有添加甘露糖，味道比他牌蔓越莓益生菌來的甘甜，沒那麼酸甜的感覺」

舒敏益生菌膠囊則是主打調節體質、維持消化道健康，產品介紹說是台灣唯一榮獲IPRO的益生菌，品質獲世界級肯定，並嚴選5種專利AP家族的益生菌，官網還標榜一顆就能有300億的高效保護力，是大研生醫第七名熱銷的產品。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年06月27日至2024年06月25日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論本次主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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