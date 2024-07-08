「芒果界LV」駕到！台灣絕妙芒果品種Top 10

每到夏天我要吃芒果

台灣被稱為芒果王國，許多外國人每到夏季都會慕名而來，就是想親自嚐嚐這款人間美味！不過，身為台灣人的你，真的跟台灣芒果很熟嗎？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網友討論度最高的十個台灣熱門芒果品種。

最近這炎熱到令人快融化的天氣，最幸福的事就是打開冰箱冷藏室，吃上一顆冰涼的芒果，但要如何在芒芒果海中找到自己最愛的品種呢？一起來認識它們吧！

No.10 貴妃／紅金龍

就像受到皇帝寵愛、氣質脫俗的妃子，外表細緻美麗的貴妃芒果，又名紅金龍，由台南南化果樹產銷班黃班長所改良，果粒大、果核小，甜度可達16~20度，比愛文的13~15度還高，口感更加細緻綿密，並擁有獨特的清香。

貴妃芒果聲名遠播，令許多日本饕客讚不絕口，甚至願意搭機遠道而來，只為了一嚐滋味。剛採收的貴妃果皮外有果粉，此時口感微酸，常溫放置到外觀出現油亮質感，表示糖化完全，正值最美味的食用時機，就可冰冰箱享用了。

No.9 西施

外表紅嫩漂亮、皮薄肉細的西施芒果，又名北寮一號，是在台南山區由貴妃芒果嫁接土芒果培育出來的「美人胚子」，特色是籽薄，肉質豐厚汁水多，平均甜度可達16度以上！

撥開看它的果肉，黃澄細緻，就像古典美人西施的皮膚。當果實顏色由黃綠轉黃紅，尾端稍微軟化即可食用，網友推薦「入口有股淡淡蔗香，滋味甜而驚豔」、「肉質密度很高，咬下去爆汁」。

No.8 烏香／黑香

身為萬紅叢中一點綠的黑香芒果，又稱為烏香芒果，或者是綠寶芒果，最特別的特色就是，擁有非常顯眼的翠綠色澤，即使熟成也只會軟化，外觀不會變色，只要看它表皮呈現油亮貌、顏色有點變深，摸了之後發現有變軟，聞起來散發濃郁果香，就是熟成表現。

這款芒果界的綠寶石，不僅有特殊的綠皮黃肉，口感Q彈，更有獨特龍眼花香，非常香甜可口，產量較少，所以較為珍貴。

No.7 凱特

愛酸的你，千萬別錯過甜中帶酸的凱特芒果！它是光復後由美國佛羅里達州引進台灣，屬於較為晚熟的品種，到晚秋農曆九月都還是產期，因此又稱為九月檨。

果實大顆、較為圓潤，果肉橙黃扎實，香氣濃郁，表皮會隨著成熟從綠色轉成黃色，日照較充足的話，果實上半部會染上淡淡的粉紅色。果農說明，凱特芒果通常是採收未熟透的果實，自然放熟，消水退酸後會更美味。

No.6 玉文

玉文芒果是由台南玉井鄉果農郭文忠以金煌芒果與愛文芒果培育而成，用玉井的玉結合與自己名字首字來取名。

融合了金煌果粒大顆、口感有彈性，以及愛文外表暗紅、香甜濃郁的特色，玉文的果實大小介於兩者之間；成熟後果皮轉紅，風味、香氣濃，果肉纖維細緻，品嘗過的網友都紛紛讚賞它甜度高、別具一番風味。

No.5 土芒果

這款酸酸甜甜的古早味你吃過嗎？在荷蘭人據台期間，從南洋、華南地區引進的土芒果，因偉適應性好，台灣最早的芒果品種就是土芒果，俗稱土檨仔，外觀小巧可愛，整顆呈現青黃色，雖然果肉較薄、纖維較粗，卻擁有超濃郁的香味，是它最迷人的特色。

土芒果易熟，通常在市場販售，青澀半熟的幼果可以用來醃漬成「情人果（芒果青）」或加工成蜜餞、芒果乾，愛好這味的粉絲稱讚「情人果冰棒有初戀的滋味」、「酸甜脆口好好吃」。

蛤！竟然有水蜜桃芒果？好神奇的品種，又叫紅龍芒果，成熟時果皮轉紅，有一種若隱若現的美，就像粉嫩雙頰擦上胭脂，水蜜桃一般白裡透紅，美麗無比。

這是一款從日據時代留下來的稀有品種，口味淡雅有氣質，農民較少種植，因為不太好照顧，結果率不高。網友指出，水蜜桃芒果口味清甜，甜度大約14度，不會太甜膩。

No.3 金煌

金煌芒果是台灣外銷的主要品種之一，身為巨無霸芒果的金煌芒果，果實乍看之下非常碩大，幾乎是逼近木瓜的等級，從外到內都是迷人的金黃色！

果肉Q彈細緻、纖維少的金煌芒果，是由懷特芒果加凱特芒果孕育而成。肉質飽滿、清甜可口，沒有太多的酸味，可以聞到它自帶淡淡土芒果香。

No.2 夏雪

近年最夯的「芒果界LV」你認識嗎？夏雪芒果就是俗稱的高雄3號，外表金黃、糖度15度以上，是高雄農改場的研究員李雪如花了十多年時間，辛苦培育出來的台灣獨有芒果品種，用土芒果為母本，結合了土芒果的香、愛文的細緻、金煌的甜，也是首個具備品種認證的在地芒果。

夏雪芒果最大特點，就是「在欉紅」，不使用人工催熟，一定要在果樹上自然熟成才好吃，品嘗過的網友推薦「吃過保證會愛上」、「香香甜甜又細又嫩」。

No.1 愛文

愛文芒果是由台灣的農復會，最初在南佛羅里達州考察引進的一個商業芒果品種，如今也是台灣外銷日本、香港、韓國的主力品種。表皮紅潤漂亮的愛文芒果，可以稱為你不能不認識的基本款，是目前台灣產量最高、最受歡迎的超人氣芒果，其中又以屏東枋寮芒果、枋山芒果與台南玉井芒果為大宗。

香氣濃、汁多香甜，口感扎實的愛文芒果，迷倒無數網友，紛紛推薦「當季的愛文真的很甜很好吃，帶一點酸度但完全不會覺得酸」、「微酸還是很順口，甜而不膩」。

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