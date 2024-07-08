蠟筆小新、七龍珠Z、哥吉拉…為了周邊跑起來！2024十大人氣IP路跑

2024年討論度最高的人氣IP路跑！

馬拉松、路跑一直以來都是非常受歡迎的運動，每年也都有各種大大小小的相關活動。除了一般的跑步賽事外，近年來也有非常多有趣的主題路跑，尤其和各大人氣IP聯名的路跑活動更是超級受歡迎，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出2024年的影視、動漫、卡通、插畫等各種IP主題路跑活動，為大家介紹不一樣的特色路跑賽事。

蠟筆小新、海綿寶寶、烏龍派出所、Hello Kitty……各式各樣的主題路跑總會附上可愛精美的限定周邊和特製獎牌，也因此報名人數總是場場爆滿。今年你也參加過IP主題路跑了嗎？一起來看看這些活動都有什麼精彩內容吧！

NO. 10 哥吉拉怪獸路跑

FB／翻攝自全統運動報名網

FB／翻攝自全統運動報名網

活動時間：3/3（新北場）、3/10（台中場）、3/17（高雄場）

活動詳情：已結束

日本電影史上最經典的怪獸IP哥吉拉於2024年邁入70週年，台灣特別在今年3月舉辦「哥吉拉怪獸路跑」，共分為新北、台中、高雄3個場次。活動物資包內包含了T恤、托特包、毛巾、棒球帽等哥吉拉周邊商品，完賽證明及完賽獎牌也都是超可愛的哥吉拉造型，吸引許多粉絲。

哥吉拉怪獸路跑全長共6.5K，除了路跑活動外也設有拍照打卡點及闖關遊戲，讓哥吉拉迷們宛如走入電影場景中，體驗巨獸來臨的震撼。哥吉拉路跑在全台掀起話題，北、中、南3個場次全都爆滿，粉絲們表示：「這太可愛了」、「每個周邊都好想要」、「這一定要報名的」。

NO. 9 hololive路跑「Cheer Up Run」

FB／翻攝自hololive production x CAPSULE Cheer UP

FB／翻攝自hololive production x CAPSULE Cheer UP

活動時間：4/13（新北市綠寶石河濱公園）

活動詳情：已結束

日本人氣虛擬偶像團體「hololive」於今年4月在新北市永和綠寶石河濱公園舉行「hololive production X CAPSULE Cheer Up Run」路跑活動，物資包內包含了許多限定周邊，吸引大批粉絲報名參加，被網友們笑稱為「最油路跑」。

hololive production X CAPSULE Cheer Up Run的活動路程只有2.5公里，對路跑初學者而言較為輕鬆，也因此報名非常踴躍。除此之外，早鳥團報特典、完賽獎勵等各式各樣的活動限定周邊，也讓hololive的粉絲們為之瘋狂，成為2024年的熱門主題路跑之一，「2.5km慢慢走對一般的宅宅都還可以接受」、「2.5K滿好的，主辦完完全全瞭解自己的客群」、「報名送的周邊很不錯」、「活動滿用心的，給推」。

NO. 8 Barbie Run 芭比路跑

FB／翻攝自分工合作TeamPower

FB／翻攝自分工合作TeamPower

活動時間：6/2（台北場）、6/15（高雄場）

活動詳情：已結束

2023年電影《Barbie 芭比》在台灣吹起一股芭比風潮，一時之間芭比和其經典的粉紅代表色襲捲社群。延續這股粉紅浪潮，台灣在2024年6月舉行「芭比路跑」。除了路跑賽事外，現更有粉紅市集、大型芭比裝置藝術等，讓芭比粉們可以盡情拍照打卡。

其實「芭比路跑」在2016年就曾經舉行過，搭上電影熱潮，賽事在2024年再度回歸，也造成更熱烈的迴響。限定潮T、logo帆布代、小腿襪、保溫瓶、完賽獎牌等周邊吸引眾多粉絲報名，「周邊超可愛」、「圓了芭比夢，超開心的高雄場芭比路跑」。

NO. 7 2024櫻桃小丸子路跑

FB／翻攝自全統運動報名網

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活動時間：9/1（台中場）、9/8（桃園場）、9/15（台南場）、9/29（新北場）、10/6（嘉義場）

活動詳情：台中場報名已截止，其他場次尚可報名（報名請點此）

童年的經典卡通《櫻桃小丸子》也在2024年舉辦主題路跑賽事，邀請大家一同追尋小時候的足跡，跟著小丸子一起回味童年時光。預計在9月舉行的路跑活動共分為北中南共5個場次，目前除了台中場報名已截止，其餘場次皆在熱烈報名中。

櫻桃小丸子路跑除了有物資包內各式各樣的可愛周邊外，還有拍照打卡區和各種互動小遊戲，此外，現場也會播放大家最熟悉的《櫻桃小丸子》主題曲，讓大家能在音樂聲中一同邁開步伐，奔向無憂無慮的童年回憶，「小丸子路跑很可愛」、「超懷念的童年」。

NO. 6 2024蠟筆小新FUN RUN

FB／翻攝自全統運動報名網

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活動時間：7/7（台中場）、7/14（新北場）、7/21（高雄場）、7/28（桃園場）

活動詳情：報名已截止

陪伴無數度過童年的《蠟筆小新》其實也是許多人長大後最喜歡的「配飯卡通」，裡頭的角色們至今仍是不少人的最愛。也因此「蠟筆小新路跑」每年都非常受歡迎，每一場次開放報名後總是迅速額滿。

今年的「蠟筆小新 FUN RUN」不只有路跑活動，會場還設有蠟筆小新主題賽道和舞台，讓小新迷們可以拍好拍滿，和喜歡的角色們合照打卡，結合「路跑、歡樂、動感」3大元素的賽事，吸引大批粉絲報名，「好想要紀念上衣」、「這比賽該不會有屁屁走路的環節吧」、「這些周邊都好吸引人」、「蠟筆小新很讚」。

NO. 5 2024海綿寶寶25周年夜跑

FB／翻攝自全統運動報名網

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活動時間：8/10（新北場）、8/17（台中場）、8/24（台南場）

活動詳情：報名已截止

受到各年齡層喜愛的神級卡通《海綿寶寶》將於8月舉行主題路跑，特別的是這次的路跑活動時間為夜間，讓大家能夠避開白天的豔陽，在夏夜星空下享受夜跑的樂趣。

本次的主題路跑也結合《海綿寶寶》25週年，不只有路跑還有「夜晚派對」，更有精心打造的主題賽道及特色舞台，超好拍的打卡點加上有趣的互動小遊戲，讓粉絲們都能夠盡情享受這場盛典！報名資訊釋出後所有場次也隨即額滿，大家紛紛表示超級期待，「已報名，好期待」、「海綿寶寶好可愛」、「看起來很好玩的活動」、「好想帶小朋友去」。

NO. 4 2024七龍珠Z路跑

FB／翻攝自全統運動報名網

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活動時間：9/1（新北場）、9/15（台中場）、9/22（新竹場）、9/29（高雄場）

活動詳情：報名已截止

日本少年動漫《七龍珠》的作者鳥山明於今（2024）年3月8日傳出逝世消息，許多粉絲都感到非常不捨，也感念其留下來的經典代表作。「七龍珠Z路跑」將在9月舉行，許多鳥山老師的粉絲紛紛報名參加，希望能透過不一樣的活動，一起懷念《七龍珠》中的美好故事。

七龍珠Z路跑是一場結合勇氣、力量及速度的試煉，跑者們可以身穿《七龍珠Z》紀念衣，在過程中和大家一同穿越經典場景，體驗《七龍珠Z》當中的招式與特色，讓粉絲們化身超級賽亞人，重新回想起當年的熱血，「七龍珠就是讚」、「熱血的回憶」。

NO. 3 2024烏龍派出所路跑

FB／翻攝自全統運動報名網

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活動時間：7/21（台中場）、7/28（新北場）

活動詳情：報名已截止

為無數人童年帶來歡笑的《烏龍派出所》於今年在台灣舉辦首場路跑活動，讓喜歡《烏龍派出所》的粉絲們能夠跟著兩津堪吉、大原所長、中川、麗子等熟悉的角色們來一場溫馨搞笑的懷舊路跑之旅。

除了路跑之外，賽道沿途也布置了《烏龍派出所》的加油旗幟和主題舞台，以及許多經典場景，過程中不只可以重溫懷念的名場面，也可以拍照打卡留念，一起走過那些或搞笑或溫暖的場景，是粉絲們不容錯過的一場路跑活動，網友也幽默表示「請問要穿木屐才能去跑嗎」、「到時候後面應該會有很多商店街的人追著你跑」。

NO. 2 HELLO KITTY HAPPY RUN

FB／翻攝自全統運動報名網

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活動時間：8/4（台中場）、8/11（高雄場）、8/18（新竹場）、8/25（新北場）

活動詳情：報名已截止

三麗鷗超人氣IP Hello Kitty今年即將迎來50週年！配合這個重要的里程碑，也特別舉辦了「HELLO KITTY HAPPY RUN 歡樂路跑」活動，全台北中南共4個場次，吸引許多Kitty粉們報名參加，物資包內含的可愛周邊商品，更是讓大家為之瘋狂。

紀念上衣、髮箍、化妝包、手提包、毛巾……各種小物上都有超萌的Hello Kitty，選手須知、完賽紀念獎牌、完賽證明、號碼布等也都有Hello Kitty的圖案，讓許多跑者少女心噴發，「裡面的東西都好可愛」、「超值又可愛」、「一定要衝一波」、「我需要那些可愛的東西」、「要為了Hello Kitty跑一下」。

NO. 1 2024汪汪隊立大功親子路跑

FB／翻攝自全統運動報名網

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活動時間：4/28（嘉義場）、5/5（新北場）、5/19（台中場）、6/23（新竹場）

活動詳請：已結束

「汪汪隊立大功親子路跑」絕對是2024年最受歡迎的親子路跑活動，穿上紀念衣，和最勇敢的狗狗們一起挑戰路跑賽事，讓許多喜歡《汪汪隊立大功》的孩子們都忍不住興奮起來，活動吸引許多大朋友小朋友報名，也造成不少話題。

不只是單純的路跑賽事，現場還有汪汪隊人偶見面會、表演秀，以及趣味闖關遊戲，再加上內容超豐富的物資包，完全吸引住小朋友們的目光，成為「最萌路跑活動」，家長們也表示「是兒子的最愛」、「大雨也澆不熄孩子們的熱情」、「孩子很期待」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2024年06月24日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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