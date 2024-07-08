2024十大無菜單鐵板燒 儀式感、CP值破表

視覺、味覺雙重盛宴

FB／明水然・樂-無菜單鐵板燒

FB／明水然・樂-無菜單鐵板燒

打造精緻、高品質生活的同時，體驗色、香、味俱全的美食饗宴，也是現代人積極追求的享受。尤其是遇上情侶、家人間的重要紀念日，或值得慶祝的重大時刻，更讓人想透過儀式感、氛圍感滿滿的用餐體驗，為珍貴時光留下美好回憶，「無菜單鐵板燒」料理就是近年備受歡迎的選擇之一！《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統盤點僅公佈食材、未公開實際菜色資訊的十大無菜單鐵板燒餐廳，看各種新鮮、高檔食材如何在大廚講究的料理手法下，即席烹調，幻化為一道道令人驚豔的華麗菜色，既是一場視覺盛宴，也是味覺的饗宴，兩種感官體驗一次滿足！

No.1 明水然・樂

FB／明水然・樂-無菜單鐵板燒

FB／明水然・樂-無菜單鐵板燒

以「日式無菜單鐵板燒」作為品牌主軸的明水然・樂，自推出開始就受到網友熱烈討論，經常一位難求。招牌主打「樂饗宴」套餐，只要1600元就能享有1/2尾活龍蝦、北海道生食級干貝、熊本A5和牛、日本生蠔、季節現流漁獲等珍饈食材創作而成的14品精緻料理。招牌「一龍三吃」龍蝦肉身鐵板煎、龍蝦膏蛋捲和龍蝦味噌湯，讓網友大讚CP值超高且視覺與味覺都很滿足，「真的是很用心且食材都很高檔又不傷荷包的一家」、「龍蝦膏蛋捲的鮮味超濃，海鮮控會很愛」、「和牛入口即化，第一次吃到什麼叫幸福的味道」。

明水然．樂目前在全臺有8家分店，其中信義遠百店更是唯一加開宵夜場的門市，宵夜菜色可免費升級為15道！2024年秋天也預計在台中、新北、桃園、日本、香港、新加坡大舉展店。除了高檔食材擄獲饕客舌尖，品牌近期也在餐廳景觀部分更上一層樓，升級顧客的視覺體驗。2024年最新開幕的宜蘭礁溪店，擁有被田園山景環繞的綠意風光；淡水店則以大片落地窗景，引進淡水河、觀音山相互依偎的絕美景致，吸引許多來台觀光的日本遊客訂位享用，難怪被封為「全台最美無菜單鐵板燒」，成為年輕世代慶生、公司行號商務聚餐的最佳首選，也登上本次聲量排行冠軍寶座。

No.2 初魚鐵板燒

FB／初魚 鐵板燒

FB／初魚 鐵板燒

人氣爆棚的初魚鐵板燒是近年受到網友們追捧的熱門餐廳之一，從無菜單板前壽司「初魚料亭」起家，對於海鮮食材的品質把控不在話下，每季嚴選廣島牡蠣、南非鮑魚、北海道鱈場蟹等新鮮漁獲，用簡單的調味、細緻的烹調手法，幻化出令人回味無窮的舌尖盛宴。即便每份套餐要價1800元，且預約後須提前全額匯款，仍然吸引眾多食客插旗體驗，「價位不低，但豪華食材跟精緻美味還是挺超值」、「吃一餐下來不便宜，但以今天的頂級食材來說，已經是相當的划算了」。

2024年，初魚鐵板燒還與米其林一星餐廳「T+T」攜手合作，在台南、高雄獻上4場聯名客座餐會，以法式料理技法融合亞洲菜式創意，打造「佛跳牆茶碗蒸」、「麻婆豆腐炒飯」、「松露·玫瑰鴨·車輪餅」等創新佳餚，翻玩經典台菜元素也創造全新的台菜風貌。

No.3 明水然

明水然到底有多會做鐵板燒？除了典雅和風的「明水然・樂」奪下本次排行榜冠軍寶座，主打原味創意、展現食材本味的姐妹品牌「明水然」也榜上有名！從麵包、前菜、湯品到沙拉、主食、甜點、飲料共約11－14品佳餚，價位平易近人，最低只要1390元就能享有波士頓龍蝦1/2尾、時令鮮魚、頂級牛排或松阪豬等特色食材。1890元套餐還多了生食級干貝、魚子醬、鮮猛活鮑魚、草蝦等新鮮海味。適合商務聚餐，也讓小資族可以輕鬆擁有奢華享受，受到許多網友好評，「標榜食材新鮮，果然沒令人失望」、「對嚐鮮的人來說CP值很夠，可以收進口袋名單」、「入口的魚缸就可以看到很多活跳跳的龍蝦，新鮮有保證」。

No.4 魚貫鐵板燒YUGUAN

座落在中山區的魚貫鐵板燒，外觀以灰色牆面和木質格柵呈現低調內斂的日系風格，但餐廳內卻以紅、黑、金色展現豪奢氣場，一進門就能感受到不凡的尊榮感，成為許多網友聚餐、宴客「有裡子又有面子」的不二之選。

每客套餐1800元，主打和牛五吃與龍蝦兩吃，不到兩千元就能嚐盡澳洲龍蝦、南非鮑魚、A5和牛等16品奢華菜色，體驗極致的無菜單懷石盛宴。每天套餐所用到的食材都會一字排開，大方展示在顧客面前，連同蔬菜、佐料也一併擺上桌，看得出店家對食材品質相當有信心，也讓慕名而來的老饕們讚賞，「完全就是一種看到什麼吃什麼的誠實信用概念」、「CP值真的高，1800有和牛有龍蝦，應該連男生都可以吃得很飽」、「若師傅可以互動就更棒了」。

No.5 織田信長無菜單手作料理

桃園的朋友看過來！位在中壢的織田信長無菜單手作料理，號稱全台最難訂位無菜單料理之一，每份套餐1380元且不收服務費，一天只有3個用餐時段，每個餐期有12個座位。名額稀少加上價格親民划算，掀起網友朝聖風潮，每每開放訂位都被秒殺！

最受饕客們稱許的招牌特色菜「月光寶盒」，以京滬名菜「賽螃蟹」作為靈感出發，細緻柔軟的炒蛋白鋪底，擺上松葉蟹、海膽、鮭魚卵和胭脂蝦等奢華海鮮，整套料理被通通裝進精巧鐵盒中，打開的瞬間帶給用餐者無限驚奇。不僅料理別出心裁，主廚也會在烹調過程中熱絡互動，讓光顧過的饕客們稱讚，「主廚有滿滿親切感」、「這裡主廚超會聊天的，哈哈，讓吃飯又多了不少樂趣」、「每一道都令人相當驚豔，而且份量真的很足，對比它的價位真的算是物超所值」。

No.6 THE UKAI TAIPEI

THE UKAI TAIPEI

THE UKAI TAIPEI

如果你想好好紀念人生中的重要瞬間，用美食和美景留下深刻回憶，那可千萬別錯過UKAI！日本UKAI集團來台展店的第二家餐廳「THE UKAI TAIPEI」，選在與台北101相鄰的微風南山46樓，結合鐵板料理「UKAI亭」和割烹料理「kappou ukai」兩大種類，以品牌宗旨「款待之心」接待所有貴賓，提供一邊享用頂級美味，一邊將大台北美景盡收眼底的尊榮體驗，得到眾多網友讚嘆，「極致的味蕾享受，是一個值得一試的高級日本鐵板燒餐廳，也讓我們感受到米其林的魅力！」。

作為全球唯一的米其林鐵板燒，UKAI亭嚴選的每一種頂尖食材，在主廚精湛的鐵板烹調技藝下，成為一幕幕令人驚嘆咋舌的板前藝術表演。星級認證的美味、服務和用餐環境，搭配高空美景加持，讓許多情侶、夫妻爭相訂位慶祝週年紀念日，為感情加溫、和另一半共度難忘時光！

No.7 吾七鐵板燒

FB／吾七鐵板燒

FB／吾七鐵板燒

知名無菜單日本料理「坐著做」旗下的吾七鐵板燒在中壢頗有名氣，是許多在地人的私房美食之一，套餐價格分為1800元和3600元兩種價位，以日式風格為烹調基礎，再擷取法餐精髓，融合中西兩種不同料理風格，搭配近距離板前交流，為每一位饕客獻上滋滋作響的感官盛宴。

精緻的料理、華麗的視覺效果，讓前往慶生聚餐、約會的網友們忍不住大讚，「每一道都好吃無雷，食材也超新鮮，有坐著做的好口碑，真的這筆錢花得值得」、「如果你是六人用餐，又想要有隱密感的需求，可以預訂旁邊的小型鐵板燒區喔」、「吾七沒有翻桌制度，這個餐期只專屬服務你，在這裡喝茶待到打烊都沒問題」。

No.8 本Hon鐵板燒

南部起家的本Hon鐵板燒目前在台南、高雄共有4家分店，價位分為1480元的單人套餐，以及適合情侶約會享用的3980元雙人套餐。主餐包含油花分布極美的日本和牛，與鮮嫩彈牙的伊比利豚，雙人餐還加碼現撈活龍蝦，海陸美味交織，打造雙重味覺享受。

從前菜、主餐到甜點約12品，每一道都展現主廚的用心設計，與食材的鮮美原味，讓不少饕客願意一再回訪，「每一道都無雷超好吃！主餐和牛跟我記憶中的一樣美味」、「價格上跟食材用料可以很平衡，很推薦來慶生、約會、紀念日用餐」、「CP值很高，食材和特色都有」、「整頓餐吃下來非常滿足，是一間值得多次回訪的餐廳」。

No.9 鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒

以高CP值著稱的鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒，是流傳在各個老饕群組許久的必吃餐廳之一，每人只要1100元，就算是學生族群也能負擔，是十分好入門的無菜單料理！雖然價位實惠，但食材和料理可不馬虎，鮑魚、龍蝦、干貝、和牛、鴨胸一應俱全，絕對不會讓美味打折、影響用餐感受。

目前在台北、台中共有4家分店，每間分店的座位數不多，時常一位難求，不過也因此更能讓每位顧客享受專屬的細緻服務，讓用餐氛圍更上一層樓，難怪廣受網友好評，直呼「每道菜都美味且精緻。整體上有吃法式高級料理的感覺」、「雖然份量看起來不多，可是絕對可以吃得飽，每道都是充滿驚喜，不會覺得吃膩的感覺」、「挺喜歡這次的用餐，價格也不錯，會再找時間回來報到的」。

No.10 食光宴鐵板料理

隱身在巷弄裡的食光宴鐵板料理，目前在台南善化區、中西區各有一家分店，建築外觀相當低調，時常讓前往踩點的饕客們不小心錯過。採取全預約制、每個餐期限量13席，套餐共分為900元、1480元、1680元、1980元四種價位，限量座位加上親民好入門的餐點價格，默默吸引許多網友朝聖，直呼「最超值的是1980元吃活體龍蝦、活鮑魚、和牛」、「一季更換一次菜單，高貴不貴，吃過都會再回訪」。

不僅菜色新鮮、奢華，還可以從裝潢和餐具等微小細節，看出餐廳的用心與講究，連筷架都選用陶禪窯藝術中心的純手工窯燒作品，還印有食光宴專屬Logo，提升整體品牌質感，也讓顧客的用餐體驗更上一層樓，成為聚餐、約會好選擇！

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年05月24日至2024年05月22日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論本次主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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