反增食物中毒風險！生肉水洗汙染更多 廚房到處「噴濺細菌」

夏天氣溫高又環境潮濕，需要嚴防食物中毒。除了在下廚時，一定要把東西煮熟了再吃以外，事前的備料也需要多加留意，避免細菌孳生，影響一家人的飲食安全。

根據日本媒體「女子SPA！」報導，日本政府過去曾經公開呼籲，表示如果拿生肉去水洗，可能會造成生肉表面附著的細菌噴濺，沾染到廚房四周，如水槽、餐具或其他非加熱食材等等，造成食物中毒。

報導指出，在生雞肉、牛肉的腸管內，有著名為「曲狀桿菌」的細菌。這種細菌也會附著在肉品表面，還可能潛藏於肝臟內部。如果人體誤食這種細菌，可能會產生發燒、肚子痛、腹瀉和嘔吐等症狀。

除此之外，在用砧板切肉時，也可能造成細菌附著在其他食材上。因此最好分開切肉和切其他東西的砧板，或者肉品放到最後切，並且在用完後徹底清潔、晾乾。其餘如菜刀或料理筷之類的廚房用品也比照辦理。

而在購買肉品時，也要慎防生肉的血水滴到其他地方，特別是隨時注意冰箱的狀況，以免又造成間接感染。