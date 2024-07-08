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接種新冠疫苗5分鐘後臉色蒼白死亡 婦人獲賠150萬元

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）日前召開會議，其中有一名90多歲婦人，在接種莫德納疫苗約5至10分鐘，出現臉色蒼白、血壓下降等現象，急救後不治，被診斷為過敏性休克反應，認定與疫苗相關，獲賠150萬元。本報資料照片
衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）日前召開會議，其中有一名90多歲婦人，在接種莫德納疫苗約5至10分鐘，出現臉色蒼白、血壓下降等現象，急救後不治，被診斷為過敏性休克反應，認定與疫苗相關，獲賠150萬元。本報資料照片

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）日前召開會議，針對疫苗藥害救濟事件進行審議，一名90多歲婦人，在接種莫德納新冠疫苗出現臉色蒼白、血壓下降等現象，急救後不治，被診斷為過敏性休克反應，認定與疫苗相關，獲賠150萬元。

疾管署發言人曾淑慧表示，該名90老婦人是位機構住民，本身有多重慢性疾病，包括高血壓、氣喘、甲狀腺亢進、帕金森氏症、糖尿病、血脂異常等，莫德納在接種完疫苗5到10分鐘就出現臉色蒼白、血壓下降等現象，院方立刻進行急救，但個案急救後仍無生命徵象。而婦人是在111年7月接種，接種的是舊的疫苗，而非去年9月才開打的XBB疫苗。

根據VICP審議資料，該名個案居住在彰化縣，在接種疫苗後，即出現臉色蒼白及血壓下降而後死亡，病理解剖報告記載肺臟發現肥大顆粒細胞存在，符合過敏性休克反應，加上個案屬高齡族群，本身有氣喘、高血壓性心臟病及糖尿病等多重疾病史，屬加重過敏性休克反應因子。

VICP研判，個案死因與接種新冠疫苗（Moderna）相關，依「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表死亡給付之規定，核予救濟金150萬元、喪葬補助30萬元。

另外，VICP也判賠一例接種流感疫苗後出現癱瘓、顏面神經麻痺等情形的個案，此為居住在台中市50多歲男子，接種季節性流感疫苗後出現左側癱瘓、構音障礙及顏面神經麻痺等情形，頸動脈超音波檢查結果顯示動脈狹窄。

VICP認定此屬慢性病理變化，非短時間可造成情形，血液檢驗結果顯示可能存在病毒感染，而季節性流感疫苗係屬去活化疫苗，並不具致病力，不會造成感染症，不過，其橫斷性脊髓炎症狀仍無法確定與接種季節性流感疫苗的關聯性，仍依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」核予救濟金100萬元。

至於，目前接種新冠疫苗、流感等疫苗審議，有無個案太多，來不及審議的情形。曾淑慧說，先前接種疫苗人數眾多，相關救濟審議案件較多，造成審議速度較慢，目前打疫苗的民眾較少，相關案件增加速度趨緩，且每個月審200至300案後，案件已逐漸消化，但仍有2000多例待審議。

新冠疫苗 氣喘 流感疫苗

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