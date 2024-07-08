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洗一回就「整把生鏽」！業者：菜刀若是這材質 千萬別進洗碗機

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友的小孩不小心將菜刀放進洗碗機內清洗，使得整把刀完全生鏽。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本網友的小孩不小心將菜刀放進洗碗機內清洗，使得整把刀完全生鏽。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

很多人在家自炊，累的不是燒菜做飯，而是事後還得洗碗清潔，還甚至可能因為誰該洗碗，和家人產生摩擦。此時家中若是有洗碗機，就能夠省下很多事情。但廚房也不是所有東西都適合丟到洗碗機內清洗，在使用之前，一定要充分做好確認。

根據日本媒體「grape」報導，日本「X」網友「inuro」最近分享，表示兒子不小心將一把菜刀放入洗碗機內，結果在清洗完畢後，整把菜刀刀身完全生鏽，整個面目全非。

這是因為網友的這把菜刀，實際上由碳鋼製成，並非是不鏽鋼材料。而根據菜刀販售業者的公告，能放入洗碗機內的產品，刀身必須要是不鏽鋼，刀柄則為不鏽鋼或耐熱樹脂等材料製成的產品。但如果刀身用碳鋼製，或者刀柄為木製的產品，則不建議放入洗碗機內。

許多網友也紛紛驚呼「洗碗機竟然這麼可怕嗎」、「唉呀，我以前也犯過一樣的錯」、「應該把鐵的氧化實驗列為必修」、「這個磨一磨還能用嗎」、「感覺變成傳說武器一樣」、「所以鋼刀我都會自己洗完擦乾」、「像是擺了三年沒用一樣」、「像從土裡挖出來的」。

日本 洗碗機

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