咦！這貓也太大隻 近看「歐告」趴轎車頂還不只一隻
高雄市有網友晚間拍下三民區堯山街與延慶街一處停車場出現怪現象，遠看一隻黑貓悠哉趴在一輛白色轎車車頂，網友正驚訝「這貓也太大隻了」，但鏡頭拉近卻是一隻「歐告」（台語，黑狗），鏡頭再往旁拉，還有第二隻黑狗在車頂呼呼大睡，另第3輛轎車則躺了一隻黃狗，3隻汪星人有默契地似乎躺在車頂上乘涼，讓網友嘖嘖稱奇。
網友將奇景PO上網路社群「社會事新聞影音」，心中狐疑「歐告」是怎麼爬上（車頂）去的。轄區三民二警分局指出，經查該時段並未接獲相關車主報案。
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