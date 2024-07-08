乳癌生育保存福音 國健署擬推醫療性凍卵補助

乳癌年輕患者生育保存意識抬頭，國健署研擬推出醫療性凍卵補助，力拚今年底上路，醫師樂見其成，強調現行凍卵技術不影響癌症療程，不願再見高額凍卵費成保留「一線生機」門檻。

乳癌是台灣婦女發生率第1位癌症，依據衛生福利部資料顯示，每年有逾萬名婦女罹患乳癌，相當於每天約31名婦女被診斷罹患乳癌。衛福部國民健康署推動乳癌公費篩檢，以利早期發現，5年存活率可達90%以上，但化療等癌症治療卻可能影響年輕患者生育能力。

國健署婦幼健康組副組長蔡維誼告訴中央社記者，政府提供的不孕症補助項目中，單純凍卵不在補助範圍內，但考量年輕癌症患者經過化療、放療可能增加不孕風險，有治療前生育保存需求性，希望跟上國際腳步，將醫療性凍卵納入補助項目，將優先規劃補助乳癌患者醫療性凍卵。

蔡維誼說，乳癌個別化差異性大，並非所有患者都合適醫療性凍卵，未來補助對象、時機和流程等細節，甚至是將採取單純補助凍卵過程，或連同凍卵保管費用一併補助，仍待與相關醫學會和專家討論，以最快年底納入補助為目標，實行一段時間後可能再加碼其他疾病別。

馬偕醫院婦產科主治醫師黃閔照說，癌症末期患者、治癒率相對較低的癌症別個案，凍卵效益確實需要再討論，但台灣乳癌早期患者居多，建議40歲以下、有生育考量的乳癌患者，在治療不孕症醫師、癌症醫師與患者三方充分討論後，接受癌症治療前凍卵，保存生育能力。

禾馨宜蘊生殖中心副院長吳成玄也分享，隨著癌症患者生育保存觀念普及，再加上乳癌患者年輕化趨勢，詢問醫療性凍卵的癌症患者增加，甚至曾為不到30歲的乳癌患者執行治療前凍卵，但並非所有乳癌患者都有能力負擔昂貴費用，「多數諮詢都是卡在錢的問題。」

吳成玄說，不忍再看到乳癌患者治療前因費用放棄凍卵，有太多個案化療後再回診，卵巢早已衰竭，完全無法取卵，國家補助醫療性凍卵將是年輕乳癌患者福音。至於乳癌患者擔心的排卵針不利治療或延後化療，最新文獻已顯示凍卵不影響乳癌預後，現行技術皆可克服。