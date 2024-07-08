開冷氣關窗戶是錯的！環保局搖頭曝「正確吹法」 大票人都做錯了
夏天炙熱，多半民眾已經受不了高溫開啟冷氣。大多數人都認為開冷氣時必須要「關閉室內窗戶」，有一名網友指出，在教室開冷氣時，老師整天把窗戶打開，讓她很傻眼，不過各環保局曾說過，其實開窗戶才是正確的，若緊閉恐會產生不舒服的反應，讓人大感意外。
曾有網友在Dcard以「開冷氣不關窗戶？」為題發文，她表示上課時有同學發現開冷氣沒關窗戶，跟老師反映得到的回應是「關了會很悶」，原po回應很不環保後仍關掉，但後來上課老師又請同學把窗戶打開，讓她相當不解「開冷氣關窗，開窗關冷氣，這道理很難懂？到底有沒有一點環保意識啊？」
對此，嘉義市政府環境保護局曾提醒過，冷氣均無通風換氣功能，使用冷氣應適時開窗至少15公分進行室內通風換氣。若長期處於密閉且不通風的室內環境中，恐產生頭暈、胸悶及過敏反應等身體不適症狀，並增加飛沫傳染病的染疫風險。
聯合新聞網曾報導，行政院環保署（已改制為環境部）所載，研究顯示，二氧化碳濃度過高會讓人產生頭痛、嗜睡、反射減退、倦怠等症狀，因此若室內二氧化碳濃度過高，將導致效率降低。
基隆市環保局也曾建議民眾在冷氣房中開窗，指出空氣中飄散著包括二氧化碳（CO2）、一氧化碳（CO）、甲醛（HCHO）、臭氧（O3）、懸浮微粒PM10、細懸浮微粒PM2.5、細菌等各種汙染物質，都會影響人體的呼吸道，二氧化碳尤其容易在室內累積。
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