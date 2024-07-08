快訊

別等油箱空了才加油！保護愛車 中油曝三NG行為：濕氣重地區注意

新青安房貸幫到誰？李同榮：三種人受益 年輕人深受其害

性騷鄭凱云和解內幕曝光！TVBS提1交換條件 保住「金雞母」江坤俊

開冷氣關窗戶是錯的！環保局搖頭曝「正確吹法」 大票人都做錯了

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友指出，在教室開冷氣時，老師整天把窗戶打開，讓她很傻眼，不過各環保局曾說過，其實開窗戶才是正確的。 圖／ingimage
有一名網友指出，在教室開冷氣時，老師整天把窗戶打開，讓她很傻眼，不過各環保局曾說過，其實開窗戶才是正確的。 圖／ingimage

夏天炙熱，多半民眾已經受不了高溫開啟冷氣。大多數人都認為開冷氣時必須要「關閉室內窗戶」，有一名網友指出，在教室開冷氣時，老師整天把窗戶打開，讓她很傻眼，不過各環保局曾說過，其實開窗戶才是正確的，若緊閉恐會產生不舒服的反應，讓人大感意外。

曾有網友在Dcard以「開冷氣不關窗戶？」為題發文，她表示上課時有同學發現開冷氣沒關窗戶，跟老師反映得到的回應是「關了會很悶」，原po回應很不環保後仍關掉，但後來上課老師又請同學把窗戶打開，讓她相當不解「開冷氣關窗，開窗關冷氣，這道理很難懂？到底有沒有一點環保意識啊？」

對此，嘉義市政府環境保護局曾提醒過，冷氣均無通風換氣功能，使用冷氣應適時開窗至少15公分進行室內通風換氣。若長期處於密閉且不通風的室內環境中，恐產生頭暈、胸悶及過敏反應等身體不適症狀，並增加飛沫傳染病的染疫風險。

聯合新聞網曾報導，行政院環保署（已改制為環境部）所載，研究顯示，二氧化碳濃度過高會讓人產生頭痛、嗜睡、反射減退、倦怠等症狀，因此若室內二氧化碳濃度過高，將導致效率降低。

基隆市環保局也曾建議民眾在冷氣房中開窗，指出空氣中飄散著包括二氧化碳（CO2）、一氧化碳（CO）、甲醛（HCHO）、臭氧（O3）、懸浮微粒PM10、細懸浮微粒PM2.5、細菌等各種汙染物質，都會影響人體的呼吸道，二氧化碳尤其容易在室內累積。

冷氣 環保署

延伸閱讀

太熱！他崩潰「冷氣3萬、安裝費2.5萬」 內行分析：貴得有理

天氣熱翻！日本妹愛拿1物消暑「台灣已退流行」 網曝心得：效果不佳

日媒實測電風扇耗電量「不到冷氣十分之一」 這些情況硬要省電恐出意外

別再買噴霧DIY清潔冷氣！ 家電闆娘曝同行推銷惡行：傷鰭片又卡味

相關新聞

要有颱風了？吳德榮：下周菲律賓東方至南海一帶 輕颱存在機率最高3成

有颱風要生成了嗎？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(7日20時)歐洲模式...

洗一回就「整把生鏽」！業者：菜刀若是這材質 千萬別進洗碗機

很多人在家自炊，累的不是燒菜做飯，而是事後還得洗碗清潔，還甚至可能因為誰該洗碗，和家人產生摩擦。此時家中若是有洗碗機，就能夠省下很多事情。但廚房也不是所有東西，都適合丟到洗碗機內清洗，在使用之前，一定要充分做好確認。

接種新冠疫苗5分鐘後臉色蒼白死亡 婦人獲賠150萬元

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）日前召開會議，針對疫苗藥害救濟事件進行審議，一名90多歲婦人，在接種莫德納新冠...

別等油箱空了才加油！保護愛車 中油曝三NG行為：濕氣重地區注意

在台灣騎機車、開車的人相當多，但你知道嗎？最好不要等到油箱見底時再加油，台灣中油指出，盡量在油針指到油錶刻度剩1/4時就要加，可以避免車子加速損壞。

雞蛋生產過剩農民怨 陳駿季：都盼自己蛋更多、讓別人淘汰

國內雞蛋生產過剩，不少蛋農抱怨「養一隻賠一隻」，蛋價崩盤、餐飲業者又無降價，大嘆只能賣雞求生。農業部長陳駿季表示，老母雞...

農粉幣有帶動花蓮農產業經濟？ 陳駿季：須觀察2至3周

農業部今年7月1日起推出農粉幣，盼振興花蓮農村及農產業經濟，迄今已上路實施1周，農業部陳駿季表示，需觀察2至3周才能看出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。