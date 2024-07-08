別等油箱空了才加油！保護愛車 中油曝三NG行為：濕氣重地區注意

很多人在家自炊，累的不是燒菜做飯，而是事後還得洗碗清潔，還甚至可能因為誰該洗碗，和家人產生摩擦。此時家中若是有洗碗機，就能夠省下很多事情。但廚房也不是所有東西，都適合丟到洗碗機內清洗，在使用之前，一定要充分做好確認。

2024-07-08 12:47