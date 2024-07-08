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別等油箱空了才加油！保護愛車 中油曝三NG行為：濕氣重地區注意

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別等油箱空了才加油！保護愛車 中油曝三NG行為：濕氣重地區注意

聯合新聞網／ 綜合報導
加油示意圖。 聯合報系資料照
加油示意圖。 聯合報系資料照

在台灣騎機車、開車的人相當多，但你知道嗎？最好不要等到油箱見底時再加油，台灣中油指出，盡量在油針指到油錶刻度剩四分之一時就要加，可以避免車子加速損壞。

台灣中油在臉書分享加油時的「三不二要 」，不只確保行車安全、順暢，也延長愛車壽命，包括：

不儲存汽油超過三個月：

車輛最好避免長時間不使用，以防汽油儲存過久造成氧化，生成難溶膠質會阻塞油路。一般而言，儲存汽油最好不超過三個月，但氣候較熱的地區仍須酌予縮短。

不加來路不明的添加劑：

不要拿自己車子當實驗品，隨便添加來路不明、成份可疑的添加劑，以免浪費金錢又損傷愛車。

不等油箱空了才加油：

尤其濕氣重的地區，油箱壁極易積存水氣，造成腐蝕，而且油箱底部之汽油泵也會失去作用，所以最好在油針指到油錶刻度剩四分之一時就加油。

要定期保養愛車：

選用品質優良、潤滑性特佳且具節省汽油效益之機油。

要選對加油時機：

如果要加油，最好在回家前加滿油，可減少夜間油箱冷卻下來時吸入過多潮濕空氣，導致水分凝結、沉降在油箱底部。

中油 濕氣

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