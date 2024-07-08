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雞蛋生產過剩農民怨 陳駿季：都盼自己蛋更多、讓別人淘汰

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
蛋農抱怨種雞過剩，農業部長陳駿季表示，老母雞淘汰是蛋雞場例行調節行為，但目前各蛋雞場都採觀望態度，「希望自己雞場下更多蛋，別的雞場做淘汰」。聯合報系資料照
蛋農抱怨種雞過剩，農業部長陳駿季表示，老母雞淘汰是蛋雞場例行調節行為，但目前各蛋雞場都採觀望態度，「希望自己雞場下更多蛋，別的雞場做淘汰」。聯合報系資料照

國內雞蛋生產過剩，不少蛋農抱怨「養一隻賠一隻」，蛋價崩盤、餐飲業者又無降價，大嘆只能賣雞求生。農業部陳駿季表示，老母雞淘汰是蛋雞場例行調節行為，但目前各蛋雞場都採觀望態度，「希望自己雞場下更多蛋，別的雞場做淘汰」，呼籲所有蛋雞業者應合作讓雞蛋產能滿足供需。

立法院經濟委員會今繼續審查「植物診療師法草案」，農業部長陳駿季今會前接受聯訪時，針對雞蛋及蛋雞過剩情況表示，雞蛋產業調節是與業者討論出來，一方面蛋雞場最終端老母雞加速淘汰，一方面種雞不要生產受精蛋，減少蛋中雞的產出。

陳駿季說，關於老母雞淘汰，這是蛋雞場的例行調節行為，本來就有的淘汰機制，平均每月120萬隻，並非政府強制，只是透過政策誘因加速老母雞淘汰，希望讓產業恢復健全的態度。

但陳駿季指出，依照目前登記的情況，蛋雞場觀望的態度，「表示都希望自己的雞場下更多蛋，讓別的雞場做淘汰」，呼籲所有蛋雞業者一起合作努力，共同整體雞蛋產能達到供需。

農業部與中華民國養雞協會本月啟動「蛋雞緊急淘汰計畫」，目標淘汰180萬隻蛋雞，為加速淘汰作業，淘汰對象不限寡產老母雞，淘汰1隻可獲20元補助金（農業部15元、養雞協會5元），盼從源頭減量穩定蛋價。但扣除淘汰蛋雞的運費、屠宰費後，蛋農實際拿到的補助款每隻只有9元。

對此，陳駿季指出，蛋雞產業的獎勵措施有2個風險，第一，過往冬天時都有禽流感疫情，種雞過度淘汰，若禽流感大爆發時，就會來不及產出蛋雞，2者之間的權衡，會與業者討論達到最大共識。至於消費端的需求，也多次在各種場合呼籲，消費者多消費，也希望販賣雞蛋產品的業者可以多降價。

陳駿季表示，過往經驗，暑假期間因天氣太熱、學校放暑假等原因為雞蛋銷售淡季，但雞蛋是好的蛋白質，因此再次呼籲，雞蛋價格已比高峰期間下降10多元，希望可以回歸到整體相關購買雞蛋的成本，實質回饋到消費者。

農業部 陳駿季 雞蛋

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