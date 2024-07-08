植物診療師比照醫師考試總額管制 陳駿季：每年約300人

全球氣候變遷造成植物病蟲害相改變，農民無法單憑過去經驗有效防治，因此盼植物診療師提供客製化輔導，達到穩定作物生產及降低對化學農業的依賴。農業部長陳駿季今表示，評估每年約300人，但仍將依據地方需求來提報。

立法院經濟委員會今繼續審查「植物診療師法草案」，針對植物診療師是否比照醫師、藥師考試進行總額管制，陳駿季會前接受聯訪時指出，植物診療師若今天委員會通過後，經院會同意發布實施，未來主要目的是協助農民精準用藥，評估未來1年約300個名額，10年約3000個名額，採國家考試方式，但仍會依據地方需求提報。

至於植物診療師的薪資及是否有公費的植物診療師，陳駿季說，一定會思考植物診療師在田裡協助農民的辛勞，並在薪水設計上有更仔細的評估；至於公費診療師部分，目前並沒有這樣的考量。農業部針對從事農業的民眾都有公費專班，也跟學校合作，各學校都有系所有興趣成立相關的學程，來協助學生取得應考的資格。