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颱風要來了？賈新興：下周熱帶性低氣壓發展機率有4到5成

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
天氣炎熱高溫，要注意防曬及中暑。本報資料照片
天氣炎熱高溫，要注意防曬及中暑。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，下周日（14日）於菲律賓東方外海熱帶性低氣壓發展情形，歐洲模式預有4到5成發展機率，但成颱機率比較小。有利颱風生成環境，於12日至17日左右短暫建立，但整體上，預估仍於8月6日左右建立，並持續至9月上旬。

賈新興指出，最近天氣高溫悶熱，要防曬及補充水分。9日午後西半部有局部短暫陣雨，宜蘭亦有零星短暫雨。10日至11日偏微弱西南風，清晨至白天，台中以南沿海易有零星短暫雨，台東有焚風發生的機率，午後各地有局部短暫陣雨。

12日午後，北部及中投有局部短暫陣雨，南部山區及宜花東亦有零星短暫雨。13日午後，北部及南投有局部短暫陣雨，南部山區及宜花東亦有零星短暫雨。14日午後，西半部有零星短暫陣雨。

賈新興指出，15日至17日，台東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後北部山區及竹苗以南有局部短暫陣雨。小琉球10日至13日，中午前易有零星短暫雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

台東 賈新興

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