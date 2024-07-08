接住障礙兒家破碎靈魂 民團盼心衛資源專案化

家有障礙兒的鄭小姐憶起10多年前仍泣不成聲，彷彿日以繼夜修補壞掉的娃娃，回頭只見夫妻、親子關係破碎的家庭，民團呼籲特殊需求家庭成員心理健康資源專案化，接住破碎靈魂。

「3個正常人在吵架，旁邊1個愛奇兒在哭，這在我家天天上演」，愛奇兒（Angel）是天使心家族用來稱呼身心障礙孩子的美麗代號，鄭小姐的小兒子就是愛奇兒，她曾後悔過，曾哭喊房子、車子、孩子全不要，只求丈夫放她自由，更曾面對健康的大兒子怒吼寧為愛奇兒，才能被父母看到。

「我對哥哥有太多愧疚，我知道他需要我，但我只有一個人」，每次談及大兒子，鄭小姐總是瞬間紅了眼眶，她說，大兒子的童年有太多苦澀，明明還只是個孩子，就被迫長大，必須樣樣在行，但作為孩子的需求卻被忽略，讓大兒子用頂撞大人、欺負弟弟，換取父母目光。

鄭小姐的痛是無數愛奇兒家庭縮影，但愛奇兒依然是他們生命中的最愛。孩子患有重度自閉症的黃小姐曾是人生勝利組，為了孩子辭去工作，將負面情緒感知全部關上，拿所有力氣幫助孩子，情緒唯一宣洩口只有丈夫，「我曾因為他回家沒有先餵孩子，他先吃飯，氣到在廚房摔鍋子。」

談及陪著愛奇兒最難忘的經歷，黃小姐看向遠方，時間彷彿回到數年前那個下著大雨的復健日，她說，那天忙著抱孩子下車、一把傘只夠為孩子擋雨，淋濕的她心裡也在下雨，一瞬間被悲慘、淒涼的情緒海嘯滅頂，「突然我頭上沒有雨了，原來是經過的路人為我撐傘。」

對於愛奇兒家庭成員來說，能為他們撐傘的不只是路人、民間團體，來自政府的保護傘同等重要。支持著鄭小姐或黃小姐一家走到今天的動力，全仰賴遇到為愛奇兒父母、手足設計的專業課程與志工，學會短暫休息喚醒愛、學會用分享，整理過去不堪的回憶，重新看到自己。

鄭小姐說，多數愛奇兒家庭經濟來源是一個人扛起，即使有多一點錢，「一定優先用在我的愛奇兒身上」，她也曾想像政府願意為愛奇兒家庭父母、手足設計心理健康資源專案，有專業人員牽著走過，她的家庭或許不必歷經革命與重建，大兒子不必獨自背著沈重包袱，走過灰暗的童年。

天使心家族基金會董事會顧問賴念華表示，愛奇兒家庭的健康手足會被期待成為父母的幫手，被迫長大，沒有了平凡的童年，手足們會用自己的方式，希望讓父母看到他在哪裡，「手足要被看見，家庭才完整」，但多數特殊需求家庭成員不習慣被服務，尤其心理相關資源。

天使心家族基金會近期提出愛奇兒父母與手足心理健康倡議書，呼籲政府將身心障礙兒父母與手足心理健康資源專案化，設定常態性基本次數，避免受年度經費異動影響重要心理健康預防措施，盼鼓勵特殊需求家庭成員勇於求助，建立使用專業資源、正確就醫觀念。

衛生福利部心理健康司長陳亮妤說，不同族群有不同需求和生活型態，因此會設計不同的專案；衛福部社會及家庭署長簡慧娟提到，各地身心障礙服務中心陸續融入「家」的概念，評估身心障礙者家庭其他成員需求，協助導入舒壓、親子功能等資源。