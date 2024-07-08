研究：接住障礙兒身心異狀家長 年化價值破千萬

調查顯示，台灣近9成障礙兒家長受憂鬱、焦慮所苦，出身金融業、家有腦麻兒的高爸，學以致用，透過專業社會影響力分析，計算出為特殊需求家庭成員導入服務，年化價值破千萬。

愛奇兒（Angel）是天使心家族用來稱呼身心障礙孩子的美麗代號，因一場病毒性腦膜炎，孩子留下後遺症，高爸一家的人生計畫被打亂，在跌跌撞撞復健路上，遇見提供愛奇兒家庭父母與健康手足專業服務的天使心家族基金會，他才漸漸走出陰霾，甚至重返校園生活，完成碩士學業。

高爸爸透過專業計算模組，分析天使心家族基金會提供的愛奇兒家庭父母與健康手足專業服務社會投資報酬率（SROI），甚至在今年以此作為碩士論文，透過問卷調查愛奇兒父母、志工等利害關係人主觀感受的改變與成果，共收集125份家長回覆與26份志工回覆。

調查提到，87.2%家長曾有輕重不一身心狀況，如憂鬱或焦慮，遠高於衛福部去年統計台灣重度憂鬱症盛行率5.2%，顯而易見家有身心障礙孩子承受極大身心壓力，95%家長在參加活動或接受服務後改善失落與憂鬱心情，推估有重度憂鬱症天使心家長症狀改善比例占全部家長14.8%。

這份研究以心理諮商費每小時新台幣2500元為財務代理指標，每月1次的諮商頻率，天使心基金會光是在減低家長憂鬱症等身心症狀的發生機率年化價值高達1175萬778元。高爸告訴中央社記者，除了民間團體力量，盼政府也能提供專案，「即使每年只有1、2次，幫助都很大。」

「父母走出來，會影響愛奇兒未來要走的路」，高爸以自身經驗為例，2008年一場年底音樂會，他從國父紀念館做為起點，在全台各地分享「家務事」，他的愛奇兒每場都在場，聽著爸爸媽媽在台上侃侃而談來時路，那時的高爸還不知道簡單的分享，居然大大影響孩子。

直到高爸全家某天到公園散步，一群熱心的阿姨突然上前關心孩子這麼大了還不會走路，高爸與妻子聽了很不舒服，但孩子突然開始自我介紹，說明自己是腦麻兒、以後要做很多復健，如馬術、水上治療等，「那全是我在音樂會分享的講稿。」

高爸說，因為全家人從來不將家中的愛奇兒隱藏，他的孩子從不以此為恥，可以大聲告訴別人「我是誰」，甚至成為分享者，與爸爸、媽媽一起在台灣各地、遠赴日本與中國分享故事。讓更多人認識愛奇兒，如今成了高爸爸的愛奇兒心中最大願望。

天使心家族基金會執行長林照程就是2個愛奇兒的爸爸，他說，一直以來，社會福利的焦點幾乎都在愛奇兒身上，「只要孩子好就好，我不好沒關係」，更是他遇見的愛奇兒家長常有的第一反應，盼更多力量挹注，齊心協助特殊需求家庭父母與手足走出來。