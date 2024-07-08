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任天堂「Summer Game Tour」開跑 10款Switch遊戲現場玩 瑪利歐週末將現身同樂
解救爸媽暑假焦慮的任天堂「Summer Game Tour」即日起至7月21日於新北市的秀泰生活樹林店舉辦，在涼涼的冷氣室內空間，各個樓層設置了10款Nintendo Switch遊戲軟體的等著大人小孩一起來體驗，體驗後還可以獲得特別的小禮物。活動期間每週六、日指定時段還有瑪利歐、碧姬與路易吉人偶現身會場，與現場粉絲們一起拍照留念。
活動期間每天11:30至20:30，玩家們可以從1樓到8樓找尋各種Nintendo Switch遊戲體驗區，除了現場可以體驗試玩各款新遊戲之外，各個體驗區還旁還設有遊戲場景拍照區。為了讓有攜帶國小孩童的爸媽可以享受親子同樂的樂趣，本次活動還設有「蹦咔擦嘩啦哎呀」親子專區，僅限6～12歲孩童同行之玩家才可體驗，打造專屬親子、輕鬆自在的遊戲體驗區域。
《蹦咔擦嘩啦哎呀的歌》是一首以狀聲詞為概念，集合了Nintendo Switch知名遊戲作品《超級瑪利歐兄弟 驚奇》、《薩爾達傳說》系列作、《斯普拉遁 3》、《集合啦！動物森友會》，結合遊戲中角色的動作或是特色，去創作而成的兒歌，目前已經有日文、英文跟韓文的版本，療癒又洗腦。除了樹林店外，「 Summer Game Tour」也將於8月10日至8月25日在秀泰生活台中站前店舉行，詳細資訊請鎖定官網公告。
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