快訊

行凶畫面曝光！林士傑剛走出住處 槍手路口急奔近身雙手持槍連轟

國小女兒問台積電股價1000元了可以賣嗎？ 爸爸以「玩具」教概念判斷

三碼、四碼有區別？華航飛機註冊號碼 堪稱民航機隊族譜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

任天堂「Summer Game Tour」開跑 10款Switch遊戲現場玩 瑪利歐週末將現身同樂

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
任天堂「Summer Game Tour」即日起至7月21日於新北市的秀泰生活樹林店舉辦。圖／任天堂提供
任天堂「Summer Game Tour」即日起至7月21日於新北市的秀泰生活樹林店舉辦。圖／任天堂提供

解救爸媽暑假焦慮的任天堂「Summer Game Tour」即日起至7月21日於新北市的秀泰生活樹林店舉辦，在涼涼的冷氣室內空間，各個樓層設置了10款Nintendo Switch遊戲軟體的等著大人小孩一起來體驗，體驗後還可以獲得特別的小禮物。活動期間每週六、日指定時段還有瑪利歐、碧姬與路易吉人偶現身會場，與現場粉絲們一起拍照留念。

活動期間每天11:30至20:30，玩家們可以從1樓到8樓找尋各種Nintendo Switch遊戲體驗區，除了現場可以體驗試玩各款新遊戲之外，各個體驗區還旁還設有遊戲場景拍照區。為了讓有攜帶國小孩童的爸媽可以享受親子同樂的樂趣，本次活動還設有「蹦咔擦嘩啦哎呀」親子專區，僅限6～12歲孩童同行之玩家才可體驗，打造專屬親子、輕鬆自在的遊戲體驗區域。

《蹦咔擦嘩啦哎呀的歌》是一首以狀聲詞為概念，集合了Nintendo Switch知名遊戲作品《超級瑪利歐兄弟 驚奇》、《薩爾達傳說》系列作、《斯普拉遁 3》、《集合啦！動物森友會》，結合遊戲中角色的動作或是特色，去創作而成的兒歌，目前已經有日文、英文跟韓文的版本，療癒又洗腦。除了樹林店外，「 Summer Game Tour」也將於8月10日至8月25日在秀泰生活台中站前店舉行，詳細資訊請鎖定官網公告。

現場除了可以體驗試玩各款新遊戲，各個體驗區還旁還設有遊戲場景拍照區。圖／任天堂提供
現場除了可以體驗試玩各款新遊戲，各個體驗區還旁還設有遊戲場景拍照區。圖／任天堂提供
瑪利歐、碧姬與路易吉將於活動期間的週六與週日特定時段現身與大家合照。圖／任天堂提供
瑪利歐、碧姬與路易吉將於活動期間的週六與週日特定時段現身與大家合照。圖／任天堂提供
現場除了可以體驗試玩各款新遊戲，各個體驗區還旁還設有遊戲場景拍照區。圖／任天堂提供
現場除了可以體驗試玩各款新遊戲，各個體驗區還旁還設有遊戲場景拍照區。圖／任天堂提供
從1樓到8樓，活動會場裡有各種Nintendo Switch遊戲體驗區。圖／任天堂提供
從1樓到8樓，活動會場裡有各種Nintendo Switch遊戲體驗區。圖／任天堂提供
現場除了可以體驗試玩各款新遊戲，各個體驗區還旁還設有遊戲場景拍照區。圖／任天堂提供
現場除了可以體驗試玩各款新遊戲，各個體驗區還旁還設有遊戲場景拍照區。圖／任天堂提供
現場除了可以體驗試玩各款新遊戲，各個體驗區還旁還設有遊戲場景拍照區。圖／任天堂提供
現場除了可以體驗試玩各款新遊戲，各個體驗區還旁還設有遊戲場景拍照區。圖／任天堂提供
從1樓到8樓，活動會場裡有各種Nintendo Switch遊戲體驗區。圖／任天堂提供
從1樓到8樓，活動會場裡有各種Nintendo Switch遊戲體驗區。圖／任天堂提供
現場除了可以體驗試玩各款新遊戲，各個體驗區還旁還設有遊戲場景拍照區。圖／任天堂提供
現場除了可以體驗試玩各款新遊戲，各個體驗區還旁還設有遊戲場景拍照區。圖／任天堂提供

小孩 親子

延伸閱讀

影／已多區停水！板橋華江水門管線漏水變噴泉 新北這5區降壓調配供水

最強法務部開吉！Switch盜版改機店家不聽勸繼續賣 美國任天堂無情提告

樹林牛排館「加蛋降至10元」還送愛心餐 網讚佛心：用台幣教訓老闆

新竹沿海風陣風達10級！樹林狂搖掃到電線 4千戶一度停電

相關新聞

要有颱風了？吳德榮：下周菲律賓東方至南海一帶 輕颱存在機率最高3成

有颱風要生成了嗎？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(7日20時)歐洲模式...

去年交通違規舉發、未結案數 雙創高

交通部去年實施「交通違規記點制度」新制，放寬民眾檢舉，檢舉數量暴增引發民怨，今年又修正明定八項「交通微罪」不開放民眾檢舉...

ICOPE防長者慢性病 3年篩不到1成

台灣人口老化嚴重，年逾六十五歲的老年人口多達四百多萬，將成為未來台灣勞動人口的沉重負擔。為此，衛福部國健署試辦台灣「長者...

未來一周留意午後雷雨！中南部慎防豪雨 這2天雨區擴大警戒區曝

未來1周仍要注意高溫及午後雷陣雨，中央氣象署預報員葉致均表示，明天各地須留意午後短暫雷陣雨，周二天氣雖較穩定，但周三起風...

植物診療師比照醫師考試總額管制 陳駿季：每年約300人

全球氣候變遷造成植物病蟲害相改變，農民無法單憑過去經驗有效防治，因此盼植物診療師提供客製化輔導，達到穩定作物生產及降低對...

颱風要來了？賈新興：下周熱帶性低氣壓發展機率有4到5成

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，下周日（14日）於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。