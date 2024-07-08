可愛暴擊！阿柴兄妹拍婚照 飼主公開理由超爆笑

南投埔里文史工作者潘樵近期分享，家中的柴犬兄妹「滷肉飯」與「QQ」的婚紗照，可愛模樣暴擊眾人心臟；潘樵打趣表示，阿柴兄妹7月下旬要陪女兒補拍婚紗，怕牠們去年買的禮服穿不下，先試穿確認有沒有發福，要是太胖就得減肥了。

潘樵家裡飼養了一對柴犬，分別是6歲哥哥「滷肉飯」及4歲妹妹「QQ」則是4歲，這段柴犬兄妹常陪伴潘樵一家人上山下海、遊山玩水；去年潘樵的女兒潘明君結婚了，阿柴兄妹穿上禮服，與家人一同到戶政事務所，見證姊姊結婚登記。

潘樵更在臉書秀出「滷肉飯」、「QQ」兄妹的婚紗照，但也怕大家誤會，他直接公開說明不是牠們要成親，並指出，他的女兒去年結婚，最近決定要拍婚紗照，打算讓2隻毛寶貝入鏡，所以讓牠們試穿去年買的禮服，順便試拍看有沒有發福。

潘樵打趣的說，由於女兒就快要拍婚紗了，趕緊測試一下牠們有沒有變胖，要是太胖得想辦法減肥；還好試穿結果，「滷肉飯」與「QQ」的身材維持得不錯，因此不用認真減肥，但近期飲食仍要控制一下，就等7月下旬一起去拍婚紗照。