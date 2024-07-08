快訊

鄭文燦涉收賄獲交保 檢抗告「送錢的押了 收錢卻放了」

唐治平母冰存認屍今屆期…再不出面恐遭火化 檢方「1因素」斟酌中

日本與美國聯手隱瞞：沖繩美軍性侵未成年少女事件

可愛暴擊！阿柴兄妹拍婚照 飼主公開理由超爆笑

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里文史工作者潘樵家的柴犬「滷肉飯」與「QQ」拍婚照，竟是為了試穿禮服看有沒有發福，可愛模樣吸引網友按讚。圖／潘樵提供
南投埔里文史工作者潘樵家的柴犬「滷肉飯」與「QQ」拍婚照，竟是為了試穿禮服看有沒有發福，可愛模樣吸引網友按讚。圖／潘樵提供

南投埔里文史工作者潘樵近期分享，家中的柴犬兄妹「滷肉飯」與「QQ」的婚紗照，可愛模樣暴擊眾人心臟；潘樵打趣表示，阿柴兄妹7月下旬要陪女兒補拍婚紗，怕牠們去年買的禮服穿不下，先試穿確認有沒有發福，要是太胖就得減肥了。

潘樵家裡飼養了一對柴犬，分別是6歲哥哥「滷肉飯」及4歲妹妹「QQ」則是4歲，這段柴犬兄妹常陪伴潘樵一家人上山下海、遊山玩水；去年潘樵的女兒潘明君結婚了，阿柴兄妹穿上禮服，與家人一同到戶政事務所，見證姊姊結婚登記。

潘樵更在臉書秀出「滷肉飯」、「QQ」兄妹的婚紗照，但也怕大家誤會，他直接公開說明不是牠們要成親，並指出，他的女兒去年結婚，最近決定要拍婚紗照，打算讓2隻毛寶貝入鏡，所以讓牠們試穿去年買的禮服，順便試拍看有沒有發福。

潘樵打趣的說，由於女兒就快要拍婚紗了，趕緊測試一下牠們有沒有變胖，要是太胖得想辦法減肥；還好試穿結果，「滷肉飯」與「QQ」的身材維持得不錯，因此不用認真減肥，但近期飲食仍要控制一下，就等7月下旬一起去拍婚紗照。

而因阿柴兄妹拍婚照的理由相當逗趣，笑翻眾人，更因模樣實在真的可愛，吸引大票網友瘋狂按讚，紛留言直呼「太勾錐」、、「太搶鏡了」，也有人表示「這對花童實在太可愛了」、「根本就可愛到底不用減肥了」、「就算肥也是可愛肥」。

南投埔里文史工作者潘樵家的柴犬「滷肉飯」與「QQ」拍婚照，竟是為了試穿禮服看有沒有發福，可愛模樣吸引網友按讚。圖／潘樵提供
南投埔里文史工作者潘樵家的柴犬「滷肉飯」與「QQ」拍婚照，竟是為了試穿禮服看有沒有發福，可愛模樣吸引網友按讚。圖／潘樵提供
南投埔里文史工作者潘樵家的柴犬「滷肉飯」與「QQ」拍婚照，竟是為了試穿禮服看有沒有發福，可愛模樣吸引網友按讚。圖／潘樵提供
南投埔里文史工作者潘樵家的柴犬「滷肉飯」與「QQ」拍婚照，竟是為了試穿禮服看有沒有發福，可愛模樣吸引網友按讚。圖／潘樵提供
南投埔里文史工作者潘樵家的柴犬「滷肉飯」與「QQ」拍婚照，竟是為了試穿禮服看有沒有發福，可愛模樣吸引網友按讚。圖／潘樵提供
南投埔里文史工作者潘樵家的柴犬「滷肉飯」與「QQ」拍婚照，竟是為了試穿禮服看有沒有發福，可愛模樣吸引網友按讚。圖／潘樵提供

婚紗照 滷肉飯

延伸閱讀

柴犬變孤僻只愛一隻剃毛狗被笑「審美崩壞」飼主帶去檢查發現：誤會牠狗格分裂

邪門歪道？他說吃滷肉飯「加爆胡椒粉才涮嘴」 網反駁加這個才是正解

滷肉飯、臭豆腐、蚵仔煎，哪個最肥？一圖看懂12道夜市小吃卡路里：熱量冠軍你可能常吃

柴犬咬死大湖公園綠頭鴨！飼主態度消極掀眾怒 畫面曝光挨轟：不會教就不要養

相關新聞

要有颱風了？吳德榮：下周菲律賓東方至南海一帶 輕颱存在機率最高3成

有颱風要生成了嗎？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(7日20時)歐洲模式...

去年交通違規舉發、未結案數 雙創高

交通部去年實施「交通違規記點制度」新制，放寬民眾檢舉，檢舉數量暴增引發民怨，今年又修正明定八項「交通微罪」不開放民眾檢舉...

ICOPE防長者慢性病 3年篩不到1成

台灣人口老化嚴重，年逾六十五歲的老年人口多達四百多萬，將成為未來台灣勞動人口的沉重負擔。為此，衛福部國健署試辦台灣「長者...

未來一周留意午後雷雨！中南部慎防豪雨 這2天雨區擴大警戒區曝

未來1周仍要注意高溫及午後雷陣雨，中央氣象署預報員葉致均表示，明天各地須留意午後短暫雷陣雨，周二天氣雖較穩定，但周三起風...

任天堂「Summer Game Tour」開跑 10款Switch遊戲現場玩 瑪利歐週末將現身同樂

解救爸媽暑假焦慮的任天堂「Summer Game Tour」即日起至7月21日於新北市的秀泰生活樹林店舉辦，在涼涼的冷氣...

可愛暴擊！阿柴兄妹拍婚照 飼主公開理由超爆笑

南投埔里文史工作者潘樵近期分享，家中的柴犬兄妹「滷肉飯」與「QQ」的婚紗照，可愛模樣暴擊眾人心臟；潘樵打趣表示，阿柴兄妹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。