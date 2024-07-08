今午後防大雷雨 天氣風險：周三起中南部晨間有雨

今天氣除了熱，午後要防大雷雨，天氣風險公司天氣分析師李至晟指出，周三起中南部晨間有雨。

李至晟指出，過去這個周末因為高空低壓接近，大氣比較不穩定，午後西半部山區有局部豪大雨發生。這個低壓會在今明兩天通過台灣後進入中國大陸，還是會延續類似的天氣。

今天上午各地晴朗炎熱，都會區或是內陸近山區平地一樣有局部36度以上的高溫出現；午後山區對流發展，受到大環境東南到偏南風的帶動，影響西半部的平地。李至晟指出，目前看來還是以中南部淺山以及內陸平地雨勢較大，要留意短時間排水不及造成的積水，以及雷擊跟強陣風。入夜後各地大致穩定，只有迎風面的東南部到恆春半島有短暫雨機會。

李至晟指出，周三起雖然高空低壓遠離，因為北方系統比較活躍，會讓太平洋高壓稍微東退，讓台灣附近吹起西南風。一方面會讓午後對流改往北部、東半部移動，預測午後較大雨勢會往北部、東半部移動；中南部以山區為主，另外海峽的水氣也會在清晨到上午移入，沿海平地高溫的情況會稍微緩解，但內陸還是比較悶熱。

李至晟說，這個周末太平洋高壓又會增強，這時午後對流減少，全台可能又會迎來一次晴朗悶熱的天氣。

空氣品質方面，李至晟指出，近期因天氣不穩定，大氣容易垂直混和，各地空氣品質都相當不錯，預測以良好為主，局部會因為中午的紫外線產生臭氧而達到普通等級，但時間比較短，只有下午到傍晚有機會，不用太過擔心。