冷心低壓今通過 氣象署：午後防大雷雨可能出現冰雹

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今「冷心低壓」逼近並通過，因高空的氣溫降低，大氣上冷下暖、增加午後對流強度，應注意局部「大雷雨」(雷擊、強風、瞬間大雨及冰雹)的威脅，平地應防「急雨積水」，山區續防「坍方、落石、土石流」。

中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」指出，冷心低壓通過造成天氣環境不穩定，將有明顯午後雷陣雨。今天正好有個高空的冷心低壓正在通過台灣，使得大氣環境變得不穩定，早上雖然還是高溫炎熱、艷陽高照，中午過後一樣要特別留意劇烈的午後雷陣雨，尤其山區、溪河邊活動，更要注意安全。

到底什麼是冷心低壓，「報天氣-中央氣象署」指出，「冷心低壓」常出現在夏秋季洋面的「高空」中，但是在一般的地面天氣圖上是看不到的，因為它躲在大約5公里以上的空中，其中最明顯的位置，大約會在10公里左右的高空。

「報天氣-中央氣象署」指出，冷心低壓是個在高空逆時鐘旋轉的渦旋，由於中心溫度較周圍更低，故被稱為「冷心低壓」。冷心低壓不像一般常見的地面低壓系統，有明顯可見的雲系，所以我們平常常用衛星雲圖(可見光、紅外線)較不容易看到冷心低壓的存在，必須使用觀測高空水氣的「水氣頻道雲圖」，才能更清楚地一睹冷心低壓的樣貌。

至於冷心低壓的影響，「報天氣-中央氣象署」指出，冷心低壓接近時，高空的溫度將會降低，加大地面到高空的溫差，促使對流發展更旺盛，因此常使午後雷雨更為劇烈，甚至可能有冰雹出現。雖然冷心低壓只在高空出現，但偶爾也會出現向地面發展、進而誘發出地面氣旋(如熱帶性低氣壓或颱風)的現象。