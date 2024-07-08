即時短評／二仁溪餘毒還在 人民忍耐有限環境卻不容消耗

二仁溪汙染雖被形容是歷史共業，但早年河川管理機關未落實巡防、取締、處分，難辭其咎，近20年來的河川修復，生態雖逐漸恢復，但有毒廢棄物繼續溶解汙染環境卻是事實，今日不除，數十年後仍會持續汙染，而且處理費用更數倍於現在，人民的忍耐有限，環境也不容消耗，早日清除有毒廢棄物才是根本之道。

10幾年前環保團體倡議全面清除二仁溪下游有毒電子廢棄物，預估清除費用僅有2、3億元，如今保守估計，至少要10億元，除了費用龐大，數十年來上萬公噸的廢電子零件持續被大水沖出，也陸續在氧化，當大雨來時，或是漲潮時，露出部分又被水淹，持續在汙染。

「今日不做，明日就會後悔」，人人都會說，卻很難做到，特別是汙染引起的環境遭破壞問題歷歷在目，整治一拖10多年，甚至可能遙不可及。二仁溪受到電子廢棄物汙染早在民國60年代，早期河川管理機關是縣市政府，卻未落實河川管理規則，造成二仁溪被棄置大量廢棄物，法官也曾在判決書指出「顯有疏失」，因此，環團主張南市府應負起二仁溪河岸有毒廢棄物的清除責任。

依照工研院調查，二仁溪下游有電子廢棄物的面積約為2575立方公尺，這次試驗計畫只是清除300立方公尺，還不到1/8面積，且汙染區是散布在多個點。表面上，二仁溪下游主為中度汙染，不少魚蝦都回來，但只要河川受到大的擾動，有毒電子廢棄物被沖出或被挖出，有毒物就被帶出來，這也是未來整治，環保團體擔心的，也希望透過此次試驗計畫，找出最有效、影響最小的清理方式。

但不管如何，隨著極端氣候的愈趨頻繁，河川與環境的保護也更為重要，早日清除二仁溪有毒電子廢棄物，讓河川不受毒害，豐富魚蝦讓民眾吃得安心，並樂於親水，才是城市的偉大處，否則空口說白話，一點用處也沒有。