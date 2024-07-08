二仁溪上萬噸有毒電子廢棄物未清 解決歷史共業待中央點頭

台南市二仁溪水域尚有棄置數十年上萬噸有毒電子廢棄物沒清理，為了有效及影響環境最小情況下清除，環保局與工研院合作進行3百立方公尺面積的廢棄物清理試驗計畫，目前已完成清理，接著檢討工法，以及分析廢棄物金屬含量，進而循環再利用，降低未來清理的成本。

水利署第六河川分署表示，精進計畫出來就會向中央爭取經費，全面清除有毒廢棄物。

台南社大研究員晁瑞光、副研究員副研究員林政翰說，挖掘出來的廢棄物在分選過程中，有的會先沖洗，但沖洗中氧化粉會流到地上，又和環境混在一起，希望能更精進，如有效過濾等。部分金屬若能循環再利用當然是好事，期待透過此試驗，能有更精進方式，作為未來參考。

二仁溪下游過去受廢五金工廠棄置大量電子廢棄物，以及被排放大量廢水造成嚴重汙染，近20年來政府雖陸續採取整治措施，包含取締汙染及整治受汙染最嚴重的支流三爺溪，但因大量的廢棄電子零件如電路板等被埋藏在溪底、高灘地，每遇大雨就不斷被沖出，氧化粉碎的重金屬有毒廢棄物和泥土混合，持續汙染環境。

為此，環保團體不斷倡議全面清除這些有毒電子廢棄物，喊了10多年，環保署終於爭取到近1千萬元經費，進行清理試驗計畫，並且希望把清理出來含有金屬的廢棄物再利用，降低清理成本。

此一計畫在今年春節過後展開，並在6月底完成南萣橋上游500公尺處300立方公尺面積的清除。

環保局表示，二仁溪河道廢棄物清理試驗計畫分選出的電子廢棄物，有價金屬含量成分不確定，委由「中台資源科技公司」資源化處理，經由「回收、分類及拆解」作業後，採乾式及濕式破碎處理，再以水搖床將「銅粉產品」與「玻璃纖維」分選出來，其中玻璃纖維會再改質成為「混凝土摻料」產品，達到再生循環使用。

第6河川分署表示，這一試驗計畫會再與南市環保局、工研院、環保團體做進一步討論，若確定可行的精進方案出來，就會向中央爭取經費執行，未來權責是該分署負責清除，環保局針對廢棄物做安置與去化處理。