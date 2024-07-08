快訊

鄭文燦涉收賄獲交保 檢抗告「送錢的押了 收錢卻放了」

唐治平母冰存認屍今屆期…再不出面恐遭火化 檢方「1因素」斟酌中

日本與美國聯手隱瞞：沖繩美軍性侵未成年少女事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

要有颱風了？吳德榮：下周菲律賓東方至南海一帶 輕颱存在機率最高3成

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今各地高溫約在36至38度左右，要注意防曬。本報資料照片
今各地高溫約在36至38度左右，要注意防曬。本報資料照片

有颱風要生成了嗎？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(7日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，17日前後菲律賓東方至南海一帶「輕颱」存在的機率約在10％至30％之間(右圖)；但各國模擬差異大，且持續調整中，顯示不確定性大，需繼續觀察。

吳德榮指出，今日至周六台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來「極高溫」的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。

今日各地高溫約在36至38度左右；各地區氣溫為：北部23至37度，中部21至36度，南部22至38度，東部23至36度。

吳德榮說，今日「冷心低壓」逼近並通過，因高空的氣溫降低，大氣上冷下暖、增加午後對流強度；明日至周五大氣持續不穩定；近山區午後有對流發展，擴大至部分平地及山區；都應注意局部「大雷雨」(雷擊、強風、瞬間大雨及冰雹)的威脅，平地應防「急雨積水」，山區續防「坍方、落石、土石流」。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周六、下周日(13、14日)太平洋高壓逐漸增強，雖仍有午後對流，但因受到抑制，其強度略減弱、範圍縮小。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，17日前後菲律賓東方至南海一帶「輕颱」存在的機率約在10％至30％之間(右圖)；但各國模擬差異大，且持續調整中，顯示不確定性大，需繼續觀察。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，17日前後菲律賓東方至南海一帶「輕颱」存在的機率約在10％至30％之間(右圖)；但各國模擬差異大，且持續調整中，顯示不確定性大，需繼續觀察。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 氣溫 高溫

延伸閱讀

今起7天「極高溫」 吳德榮：天天大雷雨 慎防冰雹威脅

今天上看39度高溫 吳德榮：明起午後對流增強 防雷擊、冰雹威脅

慎防極端高溫 吳德榮：周六起午後雨區擴大 注意大雷雨威脅

高雄橋頭38.0度！吳德榮：午後大雷雨 未來1周極端高溫

相關新聞

要有颱風了？吳德榮：下周菲律賓東方至南海一帶 輕颱存在機率最高3成

有颱風要生成了嗎？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(7日20時)歐洲模式...

去年交通違規舉發、未結案數 雙創高

交通部去年實施「交通違規記點制度」新制，放寬民眾檢舉，檢舉數量暴增引發民怨，今年又修正明定八項「交通微罪」不開放民眾檢舉...

ICOPE防長者慢性病 3年篩不到1成

台灣人口老化嚴重，年逾六十五歲的老年人口多達四百多萬，將成為未來台灣勞動人口的沉重負擔。為此，衛福部國健署試辦台灣「長者...

未來一周留意午後雷雨！中南部慎防豪雨 這2天雨區擴大警戒區曝

未來1周仍要注意高溫及午後雷陣雨，中央氣象署預報員葉致均表示，明天各地須留意午後短暫雷陣雨，周二天氣雖較穩定，但周三起風...

可愛暴擊！阿柴兄妹拍婚照 飼主公開理由超爆笑

南投埔里文史工作者潘樵近期分享，家中的柴犬兄妹「滷肉飯」與「QQ」的婚紗照，可愛模樣暴擊眾人心臟；潘樵打趣表示，阿柴兄妹...

今午後防大雷雨 天氣風險：周三起中南部晨間有雨

今天氣除了熱，午後要防大雷雨，天氣風險公司天氣分析師李至晟指出，周三起中南部晨間有雨。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。