要有颱風了？吳德榮：下周菲律賓東方至南海一帶 輕颱存在機率最高3成

有颱風要生成了嗎？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(7日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，17日前後菲律賓東方至南海一帶「輕颱」存在的機率約在10％至30％之間(右圖)；但各國模擬差異大，且持續調整中，顯示不確定性大，需繼續觀察。

吳德榮指出，今日至周六台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來「極高溫」的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。

今日各地高溫約在36至38度左右；各地區氣溫為：北部23至37度，中部21至36度，南部22至38度，東部23至36度。

吳德榮說，今日「冷心低壓」逼近並通過，因高空的氣溫降低，大氣上冷下暖、增加午後對流強度；明日至周五大氣持續不穩定；近山區午後有對流發展，擴大至部分平地及山區；都應注意局部「大雷雨」(雷擊、強風、瞬間大雨及冰雹)的威脅，平地應防「急雨積水」，山區續防「坍方、落石、土石流」。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周六、下周日(13、14日)太平洋高壓逐漸增強，雖仍有午後對流，但因受到抑制，其強度略減弱、範圍縮小。