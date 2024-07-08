聽新聞
test
0:00 / 0:00

「班班喝鮮乳」排擠現有豆奶？農業部否認

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

紐西蘭進口液態乳明年進口關稅降至零，恐對台灣酪業造成重大衝擊，為此，農業部、教育部推出「班班喝鮮乳」計畫，今年九月開學將提供國產鮮乳給全國一三三點五萬名國小學童，每周飲用兩次。由於學校實施多年豆奶進校園政策，外界質疑兩計畫將發生排擠效應。對此，農業部表示，飲用國產鮮乳是額外供應，不影響學校現有的豆奶採購。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，教育部國教署統計一三三點五萬學童中，乳糖不耐症者約六萬多人，目前國內大型廠商已提供無乳糖的鮮乳，供乳糖不耐症學童飲用。

因應「班班喝鮮乳」計畫，農業部編列四十四億推動四年規畫，提供全國一三三點五萬名國小學童與附設幼兒園學生飲用國產鮮乳，每瓶鮮乳補助十四元；此外，為行銷國產大豆，農業部自二○一九年起推動國產豆奶進校園方政策至今。

外界擔憂，開學後提供鮮乳，是否影響既有的營養午餐豆奶？對此，李宜謙表示，這兩大方案都是並行的，互不影響，兩者供應時間可以排開。至於配送冷藏鮮奶方面，上周和乳場及餐盒公會討論，各家乳場有各自的冷鏈配送系統配送，而餐盒公會同意幫忙配送常溫保久乳，供偏鄉、離島等地區學童飲用。

小學 校園 農業部

延伸閱讀

「班班喝鮮乳」是否排擠現有學校豆奶？ 農業部這樣說

今「小暑」吃紅龍果消暑 11品種大公開 還有珍稀綠、黃色

國旅無聊？來試試台東「金牌農村」 農業部掛保證好玩

虱目魚從頭到尾都可吃 但「一部位」吃多當心脂肪堆積

相關新聞

去年交通違規舉發、未結案數 雙創高

交通部去年實施「交通違規記點制度」新制，放寬民眾檢舉，檢舉數量暴增引發民怨，今年又修正明定八項「交通微罪」不開放民眾檢舉...

ICOPE防長者慢病 3年篩不到1成

台灣人口老化嚴重，年逾六十五歲的老年人口多達四百多萬，將成為未來台灣勞動人口的沉重負擔。為此，衛福部國健署試辦台灣「長者...

未來一周留意午後雷雨！中南部慎防豪雨 這2天雨區擴大警戒區曝

未來1周仍要注意高溫及午後雷陣雨，中央氣象署預報員葉致均表示，明天各地須留意午後短暫雷陣雨，周二天氣雖較穩定，但周三起風...

給付金額低 醫師：ICOPE篩檢幾乎是做功德

「長者整合性照護指引」（ICOPE）篩檢項目眾多，相當費時，且篩檢給付嚴格、金額過低，高雄縣醫師公會前理事長王宏育表示，...

「班班喝鮮乳」排擠現有豆奶？農業部否認

紐西蘭進口液態乳明年進口關稅降至零，恐對台灣酪業造成重大衝擊，為此，農業部、教育部推出「班班喝鮮乳」計畫，今年九月開學將...

學者疾呼 檢討交通違規執法品質、道路設計

去年交通違規舉發件數、未結案件數「雙飆」，交通學者認為，此現象凸顯執法只是手段之一，非萬靈丹，效果未必能完整顯現，應定期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。