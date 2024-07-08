「班班喝鮮乳」排擠現有豆奶？農業部否認

紐西蘭進口液態乳明年進口關稅降至零，恐對台灣酪業造成重大衝擊，為此，農業部、教育部推出「班班喝鮮乳」計畫，今年九月開學將提供國產鮮乳給全國一三三點五萬名國小學童，每周飲用兩次。由於學校實施多年豆奶進校園政策，外界質疑兩計畫將發生排擠效應。對此，農業部表示，飲用國產鮮乳是額外供應，不影響學校現有的豆奶採購。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，教育部國教署統計一三三點五萬學童中，乳糖不耐症者約六萬多人，目前國內大型廠商已提供無乳糖的鮮乳，供乳糖不耐症學童飲用。

因應「班班喝鮮乳」計畫，農業部編列四十四億推動四年規畫，提供全國一三三點五萬名國小學童與附設幼兒園學生飲用國產鮮乳，每瓶鮮乳補助十四元；此外，為行銷國產大豆，農業部自二○一九年起推動國產豆奶進校園方政策至今。

外界擔憂，開學後提供鮮乳，是否影響既有的營養午餐豆奶？對此，李宜謙表示，這兩大方案都是並行的，互不影響，兩者供應時間可以排開。至於配送冷藏鮮奶方面，上周和乳場及餐盒公會討論，各家乳場有各自的冷鏈配送系統配送，而餐盒公會同意幫忙配送常溫保久乳，供偏鄉、離島等地區學童飲用。