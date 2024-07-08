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給付金額低 醫師：ICOPE篩檢幾乎是做功德
「長者整合性照護指引」（ICOPE）篩檢項目眾多，相當費時，且篩檢給付嚴格、金額過低，高雄縣醫師公會前理事長王宏育表示，自己常替長者做ICOPE篩檢，幾乎是做功德，因為給付偏低，花同樣的時間，可以多看好幾個病人。
透過ICOPE篩檢，可早期發現長者功能衰退的徵兆，國健署慢病防治組長吳建遠表示，該篩檢計畫一年預算一億元，由醫師及接受專業訓練者評估六十五歲以上長者，初評給付一五○元給付，複評一○○給付，若有發現異常會再依照比例給付給付一○○至二二○元不等。
ICOPE六大指標為認知功能、行動能力、營養、視力、聽力及憂鬱，每次篩檢動輒十至卅分鐘，王宏育表示，若長者重聽或認知功能不佳，就得花上半小時，不符成本效益，對年輕醫師來說，不如去看更多病患，還比較划算。
王宏育指出，內政部今年二月資料顯示，全台六十五歲以上人口達四一五點八萬人，扣除已進入長照系統七十餘萬人，約三四○萬人需ICOPE普篩，如果每次評估費用為一千元，就需卅四億元，分五年編列。但目前一年經費僅一億，篩檢給付不合成本，引發臨床醫師抱怨。
此外，健保署統計，二○一七年六十五歲以上的保險對象人數約占一成四，醫療費用約占三成七；二○二一年占約一成七，醫療費用卻已占超過四成一，可見年逾六十五歲者，對醫療耗用的比例甚高。如能做好ICOPE普篩，相信可以大幅減少醫療支出。
王宏育強調，台灣人口老化、少子化問題嚴重，老年人必須自求多福，政府如能讓所有六十五歲以上的長者均做一次「ICOPE」，就可完整建長者醫療端，包括，預防、評估、衛教。
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