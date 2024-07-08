ICOPE防長者慢病 3年篩不到1成

台灣人口老化嚴重，年逾六十五歲的老年人口多達四百多萬，將成為未來台灣勞動人口的沉重負擔。為此，衛福部國健署試辦台灣「長者整合性照護指引」篩檢（ICOPE）計畫（五年期），目前已進行到第三年，但累積篩檢卅四萬名長者，還不到整體高齡人口的一成，臨床醫師並不看好。

國健署慢病防治組長吳建遠表示，「ICOPE」篩檢計畫係將長者的功能分為六大層面，進行分析，藉此初步篩檢整體健康狀況，並精準給予需要的預防保健作為，或相關醫療介入。

高雄縣醫師公會前理事長王宏育說，透過ICOPE篩檢，可即時掌握長者身體，避免持續失能，並降低後續跌倒、髖骨骨折手術等醫療費用。如在前端做好預防，避免後續產生中風、三高、慢性病等醫療支出，影響民眾生活品質也造成社會醫療成本增加。

不過，該計畫推動迄今，已滿三年，反應不如預期，第一年「ICOPE」計畫近三百家診所參與，第二年四百多家，第三年九四八家，但全台診所高達一萬五千多家，篩檢速度顯然不足。再者，近三年來，也才篩檢卅四萬人，還不到老年人口中的一成。

吳建遠表示，目前台灣ICOPE評估機構累計九四八家，一一○年篩檢三萬人、一一一年篩檢八點三萬人、一一二年篩檢廿二點七萬人，均能達成原先篩檢目標。此外，目前培訓二○○○位篩檢服務人員，在完成受訓後，適時接手，讓每年來自於長照基金的一億元預算，用在刀口上。

吳建遠指出，ICOPE評估過程繁複，確實不太適合臨床醫師，因此，擴大評估者身分，除了醫師之外，只要受過訓練，取得證照者，就可協助醫師執行評估工作。

王宏育則建議，老年人口愈來愈多，政府有必要推廣「高齡者專責醫師制度」，由家庭醫師執行個案管理，提供關懷及多面向的照顧，定期提醒健檢、追蹤異常的檢驗報告、加強營養衛教、減少高齡者憂鬱傾向，增加其安全感。