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健康你我他／體悟人生心境變 終從獅子變貓熊

聯合報／ 文／陳招池（苗栗頭份）
今年領到退休力測驗分數不及格，但更接近真實的自己。圖／陳招池提供
今年領到退休力測驗分數不及格，但更接近真實的自己。圖／陳招池提供

健康版每年辦理退休力測驗，極富意義。所謂「知己知彼，百戰百勝。」但許多人跟過去的我一樣，只憑感覺走，現在每年接受一次測驗，可以愈來愈認清自己，數據會說話，我不得不大讚「神準」。

雖然每年測試的成績每況愈下，今年領到不及格分數，但更接近真實的自己，終於成為一隻我夢寐以求的貓熊，而不是威風凜凜的獅子大王。心境之所以轉變，與其說是態度消極，不如說是對人生的體悟更為深刻入裡，清楚知道自己要什麼？不要什麼？能隨心所欲「做自己」是我的首選。

「你是從容不迫，自由過生活的貓熊，無論世界怎麼變化都堅持做自己，維持自我風格」，這說得太貼切了，我已進入「老僧入定」境界，看清人事間的一切面貌，知所取捨；自從遠離紛擾吵雜的人群後，耳根清淨，憑想像力的翅膀遨遊天際，我可以做自己的主人。

但「若想擁有更豐富退休生活，不妨多些社會參與並自己學習」，我不買帳，好不容易從處處受綑綁、掣肘的牢籠裡全身而退，又要自投羅網，與人多所接觸與互動，似乎又回到聽命於人事安排的生活，身心靈都不得放鬆，怎會是我現階段想過的生活？

倒是羨慕貓熊的憨萌、慵懶、不鳥人的性格——「做自己」，只安靜啃「箭竹」（書），世界崩塌下來，還有年輕人去扛，何必杞人憂天？

人生 獅子 貓熊

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