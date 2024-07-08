聽新聞
test
0:00 / 0:00

空心菜穩血壓 教你料理不發黑

聯合報／ 陳詩婷／康寧醫院營養師
空心菜是一款營養素CP值超高的深綠色蔬菜。圖／123RF
空心菜是一款營養素CP值超高的深綠色蔬菜。圖／123RF

台灣一年四季都產空心菜，口感最好的空心菜（台語稱為「蕹菜」）在夏秋時節。從營養角度來看，空心菜是一款營養素CP值超高的深綠色蔬菜，一盤約100公克的空心菜，就可以獲得2.6克蛋白質，達成一日所需的維生素A、膳食纖維、維生素C、鐵質、鎂和鈣質。

空心菜4大營養價值：

1.粗纖維高，幫助消化

每100公克空心菜含2.1公克的膳食纖維，空心菜的纖維含有相當程度的粗纖維，可以增加糞便體積，引起便意，讓人不容易便祕；空心菜也含有果膠等水溶性纖維，可以幫助腸道有毒膽酸的排放，具有降低血中膽固醇、助肝臟排毒的效果。

2.增進皮膚黏膜健康

空心菜含有大量的維生素A及β-胡蘿蔔素，100公克就能攝取一日維生素A建議攝取量的2倍之多。維生素A是脂溶性營養素，在體內主要功能是幫助視覺傳導，能夠維持眼睛在暗處的適應力；皮膚黏膜若有傷口或發炎，足夠的維生素A可以幫助消炎及癒合。建議空心菜用些許油炒，可幫助身體吸收完整的營養。

3.預防缺鐵性貧血

鐵質是國人特別是女性容易缺乏的營養素，空心菜是鐵質含量豐富的綠色蔬菜，每100公克約含3毫克的鐵，在綠色蔬菜裡算得上數一數二的高。女性經期前後或是有缺鐵性貧血的人，不妨可以適量食用空心菜。

4.穩定血壓

空心菜屬於高鉀食物，每100公克約含400毫克的鉀離子，鉀是身體重要的礦物質及電解質，有助排除多餘的鈉，降血壓、防骨鬆、防中風等好處。飲食經常保持「高鉀低鈉」原則，高血壓不容易找上門。如果有腎臟功能疾病、高血鉀症的民眾，建議先汆燙過水後再食用。

炒空心菜不變黑祕訣

1.用不沾鍋或不鏽鋼鍋：盡量不要用鐵鍋，可以避免含鐵的蔬菜氧化變黑。

2.大火快炒：利用少許的時間讓大火炒熟菜餚，能避免空心菜變黑，營養素也不易流失。

3.加醋、檸檬或米酒：如果以汆燙方式烹煮，可以加點醋、檸檬或米酒，減緩蔬菜氧化的速度。

中風 綠色

延伸閱讀

慢性腎病是沉默的殺手 國健署8招護腎保健康

芋頭助控血壓血糖又解便！營養師認證養生4好處一次看

喝無糖就沒事？醫破解手搖飲3迷思 「喝這種奶茶=喝油」恐致心臟病

有助降血壓、減輕動脈壓力 專家推薦5種蔬菜對心臟健康最有益

相關新聞

去年交通違規舉發、未結案數 雙創高

交通部去年實施「交通違規記點制度」新制，放寬民眾檢舉，檢舉數量暴增引發民怨，今年又修正明定八項「交通微罪」不開放民眾檢舉...

ICOPE防長者慢病 3年篩不到1成

台灣人口老化嚴重，年逾六十五歲的老年人口多達四百多萬，將成為未來台灣勞動人口的沉重負擔。為此，衛福部國健署試辦台灣「長者...

未來一周留意午後雷雨！中南部慎防豪雨 這2天雨區擴大警戒區曝

未來1周仍要注意高溫及午後雷陣雨，中央氣象署預報員葉致均表示，明天各地須留意午後短暫雷陣雨，周二天氣雖較穩定，但周三起風...

給付金額低 醫師：ICOPE篩檢幾乎是做功德

「長者整合性照護指引」（ICOPE）篩檢項目眾多，相當費時，且篩檢給付嚴格、金額過低，高雄縣醫師公會前理事長王宏育表示，...

「班班喝鮮乳」排擠現有豆奶？農業部否認

紐西蘭進口液態乳明年進口關稅降至零，恐對台灣酪業造成重大衝擊，為此，農業部、教育部推出「班班喝鮮乳」計畫，今年九月開學將...

學者疾呼 檢討交通違規執法品質、道路設計

去年交通違規舉發件數、未結案件數「雙飆」，交通學者認為，此現象凸顯執法只是手段之一，非萬靈丹，效果未必能完整顯現，應定期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。