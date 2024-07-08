空心菜穩血壓 教你料理不發黑

台灣一年四季都產空心菜，口感最好的空心菜（台語稱為「蕹菜」）在夏秋時節。從營養角度來看，空心菜是一款營養素CP值超高的深綠色蔬菜，一盤約100公克的空心菜，就可以獲得2.6克蛋白質，達成一日所需的維生素A、膳食纖維、維生素C、鐵質、鎂和鈣質。

空心菜4大營養價值：

1.粗纖維高，幫助消化

每100公克空心菜含2.1公克的膳食纖維，空心菜的纖維含有相當程度的粗纖維，可以增加糞便體積，引起便意，讓人不容易便祕；空心菜也含有果膠等水溶性纖維，可以幫助腸道有毒膽酸的排放，具有降低血中膽固醇、助肝臟排毒的效果。

2.增進皮膚黏膜健康

空心菜含有大量的維生素A及β-胡蘿蔔素，100公克就能攝取一日維生素A建議攝取量的2倍之多。維生素A是脂溶性營養素，在體內主要功能是幫助視覺傳導，能夠維持眼睛在暗處的適應力；皮膚黏膜若有傷口或發炎，足夠的維生素A可以幫助消炎及癒合。建議空心菜用些許油炒，可幫助身體吸收完整的營養。

3.預防缺鐵性貧血

鐵質是國人特別是女性容易缺乏的營養素，空心菜是鐵質含量豐富的綠色蔬菜，每100公克約含3毫克的鐵，在綠色蔬菜裡算得上數一數二的高。女性經期前後或是有缺鐵性貧血的人，不妨可以適量食用空心菜。

4.穩定血壓

空心菜屬於高鉀食物，每100公克約含400毫克的鉀離子，鉀是身體重要的礦物質及電解質，有助排除多餘的鈉，降血壓、防骨鬆、防中風等好處。飲食經常保持「高鉀低鈉」原則，高血壓不容易找上門。如果有腎臟功能疾病、高血鉀症的民眾，建議先汆燙過水後再食用。