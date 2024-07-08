健康名人堂／飲食毋須太忌口 人生會沒樂趣

呼吸與消化系統是外物進入人體兩大主要管道。從疾病觀點，病原體或有害物質都可能直接造成系統與器官的損害，但在正常情況下，吸入空氣（氧氣）帶來的作用比較單純，但入口的東西則可謂包羅萬象，造成的影響相對就複雜多了。例如最近寶林茶室中毒事件，就是典型禍從口入。

許多人最關心的，也正是飲食。飲食提供人類生存與生活必要的營養，營養不足或營養過剩，都會引發其他器官系統機能障礙或構造病變，重要者包括如內分泌與心、腎及腦血管等。不過，因為消化道直接面對飲食「衝擊」，所以消化系醫師，也經常會遇到病人詢問，飲食該如何調整。

消化系結構中常出問題的，主要是內襯的黏膜與居中的平滑肌層。黏膜負責分泌胃酸、黏液與各種酵素，肌層管理蠕動，它們的機能都受自主神經控制。

精神壓力 影響消化系統更多

消化道疾病種類繁多，有不少緊急與嚴重情形，但相對較多數的，如胃腸機能障礙、胃食道逆流、消化性潰瘍與腸躁症等，精神壓力或情緒起伏，透過自主神經造成影響，比飲食影響更大。

飲食常被一些專家分成健康或不健康兩大類，有些資訊言過其實。有病人因消化系統問題，所以甜、酸、辣、油膩，鹹、發酵等食物，全都禁戒，整個人被搞得心神不寧，瘦了一大圈，症狀卻未見改善。

啥都能吃 避免敏感食物就好

一般狀況下，藥物處置以外，我回答病人關於飲食，總是說：如果你明確感受到某種食物，會造成即刻或後來的不舒服，如燒灼感、疼痛、脹氣或腹瀉等，就意謂你可能對它較「敏感」，那就避免，否則什麼都能吃，只要分量不要太過，別太頻繁就好。

最常被問到的還有飲品，包括茶、咖啡與酒，到底能不能碰？道理也一樣。少量飲酒對循環有益，茶與咖啡雖含有少許興奮劑，但除非晚上喝影響睡眠就避免，否則有人習慣上班過程中，喝上兩、三杯，若胃腸無不適感，就毋須忌口。也常有人飽餐一頓後，不知吞下多少卡路里，卻在最後上飲料時，怕熱量太高選擇黑咖啡，此種思考可說「見樹不見林」。

長期飲食「不健康」，對身體當然有影響，但有時限制也未必有用，例如膽固醇與尿酸過高，服藥就比飲食控制有效。

「吃」是人生最重要的事，偶然不是毫無節制的享受美味，即使餐飲內容都不太健康，身體也自然有調解與去毒機制，通常不會造成什麼無法收拾的後果。倒是依照一些「危言聳聽」的說法，飲食這個也禁忌，那個也謝絕，人生還有什麼樂趣？