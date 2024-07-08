健康主題館／別再粗茶淡飯 小心肌少症變失智症

●肌肉流失會提高失智風險

●行動力影響晚年生活品質

●肌力訓練可維持認知功能

台灣將邁入超高齡社會，想要健康老化，一定要保有行動力，每天利用簡單的訓練，增強肌肉力量與質量，讓走路更穩不容易跌倒。衛福部桃園醫院精神科主治醫師蔡孟釗表示，過了40歲，肌肉質量平均每10年流失8%，如果忽視缺少肌肉造成的身體無力，會增加罹患失智症的風險。

肌肉少 心臟病、骨鬆上門

根據衛福部國民健康署統計，台灣65歲以上長者的肌少症盛行率為7至10%，粗估近30萬人罹患肌少症。不過，超過一半的人並不知道自己正在流失肌肉，誤以為是自然老化的現象。蔡孟釗說，年齡愈大、肌肉流失速度愈快，一旦罹患肌少症，跌倒機會就會增加，進而容易失能、臥床，甚至失智症找上門。

蔡孟釗強調，肌少症於2016年被正式認定為疾病，許多國內外研究發現，肌少症與失智症相關。老年人的早期神經退化會從「肌力表現」開始，包括無法正常咀嚼或吞嚥、行動協調能力衰退、語言表達不流暢等，這些都是失智症的警訊症狀。連帶的，肌肉量不足時，可能導致心臟肌肉無力、骨質流失。

均衡營養、肌力訓練都要有

肌少症帶來的影響，不只增加跌倒機率，還有各種慢性病的危害。蔡孟釗提到，長輩如果行動有困難，容易憂鬱、斷絕社交，加速認知能力下降。以憂鬱情緒為例，當因肌肉活動量低，腦部受到的刺激就會減少，傳導快樂、幸福感的血清素也會降低，充滿負能量的感覺。

肌少症可以及早預防，均衡營養、肌力訓練缺一不可。蔡孟釗建議，多攝取「好的營養」，每天均衡攝取五穀雜糧類、乳品類、豆魚蛋肉類、堅果類、蔬菜類、水果類，摒除老人家就該「粗茶淡飯」的飲食控制觀念，如果長期蛋白質攝取不足，肌肉流失問題會更嚴重。

運動方面，長者從事的運動大多是散步、健走，建議可進行肌力訓練、心肺功能訓練、平衡訓練。尤其，阻力訓練運動有助於改善身體狀況，可依個人體能輔以壺鈴、啞鈴或彈力帶等器材，刺激肌肉生長。