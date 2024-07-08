高鐵延屏東／左營案傳有風險 鐵道局評估中

高鐵延伸屏東路線傳出左營案未來營運時將面臨風險，一旦往來屏東軌道的道岔有問題，從左營站出發的列車恐卡在基地內，鐵道局有意重啟評估過的高雄案路線。鐵道局長楊正君表示，左營案路線正在技術評估；至於是否重啟評估高雄案路線，楊正君則沒有回應。

民進黨立委賴瑞隆指出，高雄車站是南台灣最重要的核心站體、重要的交通樞紐，卻沒有高鐵進入非常可惜，如果還有討論機會，他力主高鐵要進入高雄車站。國民黨議員黃紹庭也說，高鐵若進高雄車站，南高雄才有復甦機會，不被台積電帶動發展的北高雄所邊緣化。

交通部二○一九年拍板高鐵延伸屏東路線採左營案，從現行高雄左營站往北，再往東延伸至屏東六塊厝，全長約十七點五公里；行政院於今年一月初核定高鐵延伸至屏東修正版本，避開高雄仁大石化廠區，改與「高雄—屏東間東西向第二條快速公路」共用路廊，路線縮短為十六點八公里；環境部去年六月完成二階環評範疇界定，但鐵道局至今未進行二階環評相關調查。

據了解，工程界傳左營案避開石化廠，直接穿過高鐵左營基地，涉及增設道岔、號誌，改變原有基地設計等問題，若往來屏東軌道的道岔出問題，左營站出發的列車恐卡在基地內，影響營運，因此鐵道局正考慮曾評估過的高雄案路線。

楊正君說，鐵道局依核定的二快共用路廊方案來進行，目前正在進行左營案路線的技術評估，評估作業尚無時程表。