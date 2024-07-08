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學者疾呼 檢討交通違規執法品質、道路設計

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

去年交通違規舉發件數、未結案件數「雙飆」，交通學者認為，此現象凸顯執法只是手段之一，非萬靈丹，效果未必能完整顯現，應定期檢討背後原因。另外也有學者認為，這與去年放寬檢舉項目影響執法品質有關，但國人駕駛習慣仍待改善。

交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰表示，未結案件比例增加就凸顯執法終究只是個手段，可視為短期的猛藥，但並非萬靈丹。他舉例，像是未停讓行人去年雖然有近十五萬件舉發，但未結案件也有一萬多筆，是否因為道路設計有模糊空間，或行人本身違規影響判定標準，應該要檢討背後的原因。

李克聰指出，去年以來各單位用盡全力改善交通環境，但今年一至四月行人死亡僅較去年減少一人，代表加強交通執法雖然可在短時間內看到效果，但時間一旦拉長就可能無感，還是要配合工程跟宣導面。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞表示，去年未結案件增加可能與放寬民眾可檢舉項目有關，大量的民眾浮濫檢舉案件可能導致被檢舉人不服申訴，凸顯出執法品質的問題，微罪不開放民眾檢舉後，未結案件件數應該會大幅減少。

他也說，儘管未結案件增加與道安沒有太直接的關係，但國人駕駛習慣及文化實在有待改善。過去放寬民眾檢舉主因警力不足以即時處理每起違規報案，但開放民眾檢舉又被過度濫用，已造成後端工作負荷，建議警察單位可與具公信力的委外單位合作，配合重點取締項目，訓練委外單位幫忙從事檢舉工作，達到執法加嚴，又不會造成一般民眾負擔。

行人

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