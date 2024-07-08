冷眼集／交通違規執法政策反覆 道安改革三輸

交通部為解決「行人地獄」問題，去年推動各項修法，想透過執法達到成效，然而去年交通違規舉發未結案率高於過往平均，這些罰單背後，究竟是道路工程設計不佳導致駕駛挨罰，抑或駕駛行為不良？既無明確答案，又不見明顯改善，現在連罰鍰也收不到，政府道安改革淪為「三輸」。

去年六月交通違規記點新制上路，放寬民眾檢舉及記點項目，之後政策反反覆覆，今年又限縮民眾檢舉項目，若從去年交通違規舉發未結案比率高達百分之十四點三，遠高於近五年平均未結案率分析，顯示民眾對政策反覆的無所適從，不僅難以讓個人與政府仔細檢討問題，也達不到執法目的。

首先從道路工程設計端來看，禁止臨時停車處所停車的未結案數名列前茅，可見民眾對於道路工程設計是否合宜，存在疑慮，或者根本沒有適合臨時上下客、貨的空間，導致駕駛被舉發後，認為道路環境設計不佳，因而申訴、不願繳罰鍰。

交通部去年要求各縣市政府，於今年六月前盤點臨停黃線或停車格，卻有八縣市盤點僅個位數需求，四縣市盤點後為「零」需求，縣市政府的需求與民眾及職業駕駛的需求，宛如在平行時空，又怎能透過道路工程，改善交通問題？

此外，若加強執法後，駕駛無法藉此了解自己的駕駛行為哪裡出問題，自然無法藉由這張罰單，改變或重新訓練自我的駕駛行為，又怎能透過交通違規舉發，讓道路變得更安全？

換言之，違規舉發後，政府無法從數據中分析道路工程的問題，也無法讓需要回訓的駕駛，經由制度重新回到交通環境中，如今連罰鍰也收不到，道安改革可說是「三輸」。賴清德總統在就職演說提到，要擺脫「行人地獄」的惡名，看來還有很大的努力空間。