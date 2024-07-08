聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷眼集／交通違規執法政策反覆 道安改革三輸

聯合報／ 本報記者楊竣傑

交通部為解決「行人地獄」問題，去年推動各項修法，想透過執法達到成效，然而去年交通違規舉發未結案率高於過往平均，這些罰單背後，究竟是道路工程設計不佳導致駕駛挨罰，抑或駕駛行為不良？既無明確答案，又不見明顯改善，現在連罰鍰也收不到，政府道安改革淪為「三輸」。

去年六月交通違規記點新制上路，放寬民眾檢舉及記點項目，之後政策反反覆覆，今年又限縮民眾檢舉項目，若從去年交通違規舉發未結案比率高達百分之十四點三，遠高於近五年平均未結案率分析，顯示民眾對政策反覆的無所適從，不僅難以讓個人與政府仔細檢討問題，也達不到執法目的。

首先從道路工程設計端來看，禁止臨時停車處所停車的未結案數名列前茅，可見民眾對於道路工程設計是否合宜，存在疑慮，或者根本沒有適合臨時上下客、貨的空間，導致駕駛被舉發後，認為道路環境設計不佳，因而申訴、不願繳罰鍰。

交通部去年要求各縣市政府，於今年六月前盤點臨停黃線或停車格，卻有八縣市盤點僅個位數需求，四縣市盤點後為「零」需求，縣市政府的需求與民眾及職業駕駛的需求，宛如在平行時空，又怎能透過道路工程，改善交通問題？

此外，若加強執法後，駕駛無法藉此了解自己的駕駛行為哪裡出問題，自然無法藉由這張罰單，改變或重新訓練自我的駕駛行為，又怎能透過交通違規舉發，讓道路變得更安全？

換言之，違規舉發後，政府無法從數據中分析道路工程的問題，也無法讓需要回訓的駕駛，經由制度重新回到交通環境中，如今連罰鍰也收不到，道安改革可說是「三輸」。賴清德總統在就職演說提到，要擺脫「行人地獄」的惡名，看來還有很大的努力空間。

交通違規 行人地獄

延伸閱讀

小心荷包！竹市3處易肇事路口增設科技執法 8月1日上路

今年1至4月交通事故整體死亡人數 台南市減少全國最多

1到4月交通事故屏東死亡車禍比去年同期增最多 縣府：深刻檢討

799處路口改善僅4縣市有進度 年底前未完成回歸一般補助

相關新聞

去年交通違規舉發、未結案數 雙創高

交通部去年實施「交通違規記點制度」新制，放寬民眾檢舉，檢舉數量暴增引發民怨，今年又修正明定八項「交通微罪」不開放民眾檢舉...

ICOPE防長者慢病 3年篩不到1成

台灣人口老化嚴重，年逾六十五歲的老年人口多達四百多萬，將成為未來台灣勞動人口的沉重負擔。為此，衛福部國健署試辦台灣「長者...

未來一周留意午後雷雨！中南部慎防豪雨 這2天雨區擴大警戒區曝

未來1周仍要注意高溫及午後雷陣雨，中央氣象署預報員葉致均表示，明天各地須留意午後短暫雷陣雨，周二天氣雖較穩定，但周三起風...

給付金額低 醫師：ICOPE篩檢幾乎是做功德

「長者整合性照護指引」（ICOPE）篩檢項目眾多，相當費時，且篩檢給付嚴格、金額過低，高雄縣醫師公會前理事長王宏育表示，...

「班班喝鮮乳」排擠現有豆奶？農業部否認

紐西蘭進口液態乳明年進口關稅降至零，恐對台灣酪業造成重大衝擊，為此，農業部、教育部推出「班班喝鮮乳」計畫，今年九月開學將...

學者疾呼 檢討交通違規執法品質、道路設計

去年交通違規舉發件數、未結案件數「雙飆」，交通學者認為，此現象凸顯執法只是手段之一，非萬靈丹，效果未必能完整顯現，應定期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。