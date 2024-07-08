去年交通違規舉發、未結案數 雙創高

交通部去年實施「交通違規記點制度」新制，放寬民眾檢舉，檢舉數量暴增引發民怨，今年又修正明定八項「交通微罪」不開放民眾檢舉，六月底上路。根據交通部統計，去年不但交通違規舉發案大增，尚未結案數有三三五萬七九○四件，占比也遠高於近五年平均。台灣交通安全協會副理事長林志學指出，未結案增加浮現出潛藏的系統性瑕疵。

根據交通部統計，近五年平均每年交通違規舉發件數為二○三八萬二六六六件，平均每年尚未結案數為一九○萬七七四三件，約占九點四％，但去年交通違規舉發件數共二三四一萬八四三四件，尚未結案數則有三三五萬七九○四件，約占十四點三％，明顯高於近年平均，未結案件包括民眾未繳納罰鍰、民眾不服舉發事實申訴處理中案件。

交通部進一步分析去年未結案的前五名，分別是汽車行駛於應繳費之公路經催繳不依規定繳費，有約一四七萬件最多，超速九十三萬件，在道路收費停車處所停車經催繳不依規定繳費七十六萬件，在禁止臨時停車處所停車有九萬件，駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈有七萬多件

此外，去年加強執法的「未依規定停讓行人」也有十四萬八千多件舉發，截至目前仍有一萬○六五四件未結案。

台灣交通安全協會副理事長林志學表示，未結案增加浮現出了潛藏的系統性瑕疵，由於執法標準很絕對，應該從上游檢討道路設計、工程是否有正確執行，避免上游沒有做好，造成下游有難以解決的矛盾。

林志學舉例，違規停車爆量主因路側空間沒有妥善規畫，過去民情多以模糊方式沒有認真看待，現在突然嚴格執法，申訴案件也就隨之增加，凸顯未規畫好配套就上路的政策，容易引發副作用。

另外，他也說，未結案件增加也凸顯沒有用科學方法制定合理速限，若標準不合理，就容易有罰單爆量，造成行政法庭、裁決所過多負擔的問題，相關單位應以客觀角度去調查路段車流，實際裁罰人數應為車流的十％左右。

公路局表示，由於舊案在期限內催繳、執行、辦異動逐年結案，因此去年的新案比例會較往年高，已律定各處罰機關應於法定執行期限五年內，將尚未繳納案件移送法務部行政執行署各分署執行，汽車所有人或駕駛人辦理各項異動時，皆會要求須結清罰鍰。另外，針對未停讓行人案件，已優先辦理移送管轄法務部行政執行署各分署執行，截至今年六月底已全數移送強制執行。