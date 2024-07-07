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綠營高雄立委出聲力挺「高鐵南延要經過高雄車站」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員黃紹庭為爭取高鐵南延高雄車站，2022年就曾發動公投。記者徐白櫻／翻攝
高市議員黃紹庭為爭取高鐵南延高雄車站，2022年就曾發動公投。記者徐白櫻／翻攝

高鐵南延屏東已經定案要走高雄仁武、六塊厝路線，不進入高雄車站，今天傳出交通部規畫受挫，高雄案有機會復活。民進黨立委賴瑞隆大膽直言「高鐵沒有進高雄車站，絕對是當年的錯誤政策」。曾發起公投的國民黨議員黃紹庭也說，高鐵若進高雄車站，南高雄才有復甦機會，不被台積電帶動發展的北高雄所邊緣化。

2019年9月，高鐵延伸屏東有四個方案，分別是左營、燕巢、高雄、小港潮州，最後選定由左營延伸屏東，預計2025年動工。

立委賴瑞隆指出，他擔任立委時高鐵路線已經定案，台鐵也展開地下化工程，不過他向來認為高鐵從左營、高雄車站後再到屏東是比較的選擇，無論是潛盾施工或如何降低拆遷率，技術上希望工程單位再詳加思考。

賴瑞隆說，大台北高鐵三站含板橋、台北、南港，帶動周遭發展，當年國民黨決策時期沒有很看好南部高鐵發展，否則若採左營、高雄、屏東是完整規畫；多年下來，大台北三站都有很好發展，高鐵已經變成很重要的交通工具，應該重新思考。

「高鐵是百年建設，要有長遠考量！」賴瑞隆強調，高雄車站是南台灣最重要的核心站體、重要的交通樞紐，卻沒有高鐵進入非常可惜，如能進入高雄車站，離亞灣、小港機場都會更近，對於南高雄有相當大的助益，如果還有討論機會，他力主高鐵要進入高雄車站。

國民黨議員黃紹庭多年來也力主高鐵應該要延伸至高雄車站，2022年一度有意發起公投，努力中尚未成案。

黃紹庭指出，近年他的想法得到很大迴響，不只南高雄認同而已，許多高雄人認為，高雄若有第二個高鐵站，對城市長遠發展有利。此外， 受台積電效應影響，楠梓、左營、橋頭、仁武等發展區域都集中在北高雄，南高雄逐漸被邊緣化。若高鐵進入高雄車站，不只帶動發展， 甚至可說是南高雄復甦的重要指標，高鐵若沒到高雄車站，南高雄發展很不利，中央到地方，要再好好考慮。

民進黨立委賴瑞隆力挺高鐵南延高雄車站再銜接至屏東。記者徐白櫻／翻攝
民進黨立委賴瑞隆力挺高鐵南延高雄車站再銜接至屏東。記者徐白櫻／翻攝

屏東 高鐵 高雄車站

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