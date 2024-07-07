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騎別人車亂丟菸蒂遭檢舉 誰得挨罰？恐有舉發爭議

聯合報／ 記者胡蓬生鄭國樑黃羿馨巫鴻瑋／連線即時報導
汽車駕駛被科技執法抓拍亂丟垃圾，新竹市環保局依此對汽車車主開罰。圖／新竹市環保局提供
汽車駕駛被科技執法抓拍亂丟垃圾，新竹市環保局依此對汽車車主開罰。圖／新竹市環保局提供

現在人手一機，檢舉亂丟菸蒂越來越方便，桃園市、新竹市也創新導入科技執法，隨手丟菸蒂「電眼」無所遁形，行為人至少得挨罰1200元。不過，若亂丟菸蒂者並非車主本人恐有爭議，環保局強調，車主有說明與行為人關係的義務，查證屬實將開罰。

檢舉亂丟菸蒂靠以車追人循線告發，苗栗縣內曾發生有2名公司男性員工同時接獲丟菸蒂的告發單，但一人是車主且性別相符，環保局認定開單告發，但另一人騎老婆的機車，因廢清法處分的是行為人，因「性別不符」請車主陳述原因，最後竟不了了之。

苗栗縣環保局說明，丟菸蒂檢舉案駕駛人與車主「性別不符」情況，各縣市曾為此研議，中央法規解釋「不宜開罰」，必須查清是否為「行為人」，但車主不提出解釋或說明違規對象，對環保局也是一大困擾，即使開罰，車主提訴願過關的可能性頗高。

苗栗縣環保局指出，丟菸蒂檢舉案如果性別不符，車主還是有說明與騎士關係的義務，未來將強化處理。尤其公司、廠家的汽機車，如有駕駛人丟菸蒂被告發，不論行為人是男是女都會要求說明，無法說明者就直接對公司負責人開單告發。

各縣市政府除了加強宣導、巡查，隨著科技發展，也開始啟動科技執法取締亂丟菸蒂行為，桃園市去年藉由科技執法依據易發生路段、地點設置AI攝影機32台，今年1月至6月底取締347件，新竹市環保局也針對棄置熱點如建國公園裝設科技執法監視設備。

新竹縣也從今年4月1日起頒布「公園綠地菸害防制法」要求公園綠地全面禁菸或設吸菸區，同時建立菸蒂違規熱點地圖，並提供給相關單位，提升巡查及宣導取締成效。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

環保局 科技執法 車主

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