快訊

攜救生圈下水睡著？男被海釣船救起 自述「漂流記」：泡水裡一晚了

高溫轟炸躲冷氣房恐「冷中暑」 醫揭常見症狀、籲留意2件事

未來一周留意午後雷雨！中南部慎防豪雨 這2天雨區擴大警戒區曝

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天各地須留意午後短暫雷陣雨，周四、五，中南部地區降雨不侷限在清晨至上午，整天都有局部短暫陣雨發生的機率。圖／聯合報系資料照
明天各地須留意午後短暫雷陣雨，周四、五，中南部地區降雨不侷限在清晨至上午，整天都有局部短暫陣雨發生的機率。圖／聯合報系資料照

未來1周仍要注意高溫及午後雷陣雨，中央氣象署預報員葉致均表示，明天各地須留意午後短暫雷陣雨，周二天氣雖較穩定，但周三起風向不斷改變，迎風面地區降雨情況有所不同，尤其周四、五中南部地區整天都有降雨機率；溫度部分，大台北、中南部近山區、花東縱谷易有局部36度以上高溫發生機率。

氣象署稍早發布高溫燈號資訊指出，天氣高溫炎熱，明（8日）台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

葉致均指出，今天最高溫出現在屏東春日為39度，其他地區像是新北三峽37.8度、苗栗後龍37.4度；另針對高雄市發布大雷雨即時訊息，降雨情況將持續到晚間6時30分，須慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水及低能見度。

針對未來1周降雨情況，葉致均說明，明（8日）與今天差不多，風向為東南風，大氣環境有利於對流發展，台東、恆春半島有不定時零星降雨。各地留意午後短暫雷陣雨，大雨區域以中南部地區、大台北地區、北部山區為主，中南部山區則要留意局部豪雨發生機率；明清晨至上午，中部以北沿海有零星降雨。

周二（9日）大氣環境稍微穩定，環境風場依然是東南風，因此台東、恆春半島仍有不定時零星降雨，上午中南部有零星降雨，午後西半部、東北部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

葉致均表示，周三（10日）起午後雷陣雨以中部以北、宜花地區宜其他山區為主。他說，周三環境風向轉為偏南風，周四、五（11、12日）風向變成西南風，周末太平洋高壓又增強，風向轉為偏南風到東南風為主，這段期間，清晨至上午中南部都有零星降雨。

周四、五（11、12日）受到西南風影響，中南部地區降雨不侷限在清晨至上午，整天都有局部短暫陣雨發生的機率；周六、日（13、14日）風向再轉成東南風，台東、恆春半島有零星降雨。葉致均表示，周三起午後雷陣雨情況差不多，只是風向不同，迎風面地區的降雨情況有些不同。

溫度方面，葉致均表示，各地都是高溫炎熱的天氣型態，高溫約32至36度，大台北、中南部近山區、花東縱谷易有36度以上高溫發生機率；周四、五（11、12日）受到西南風影響，東南部有焚風發生機率，需注意。

大雷雨 氣象署 豪雨 高溫

延伸閱讀

午後雷陣雨來襲！雨彈猛炸16縣市 3地防豪雨

大雷雨炸4縣市！慎防劇烈降雨、雷擊 屏東縣春日39.0度

高空冷心低壓接近中 賈新興：午後雷雨將更劇烈

午後雷陣雨溪水暴漲 雙北8人困南插天山

相關新聞

呼吸道疾病夏日異常爆發 醫揭原因再示警「傳染病愈來愈不按牌理出牌」

夏天天氣炎熱，但呼吸道疾病卻異常爆發。台北市立聯合醫院中興院區一般內科主治醫師姜冠宇表示，呼吸道傳染病原本應流行於秋冬，...

未來一周留意午後雷雨！中南部慎防豪雨 這2天雨區擴大警戒區曝

未來1周仍要注意高溫及午後雷陣雨，中央氣象署預報員葉致均表示，明天各地須留意午後短暫雷陣雨，周二天氣雖較穩定，但周三起風...

高溫轟炸躲冷氣房恐「冷中暑」 醫揭常見症狀、籲留意2件事

節氣小暑過後，氣象預報幾乎每天飆至35度以上，持續高溫炎熱的天氣，全台熱傷害人數不斷創新高。新光醫院家醫科醫師柳朋馳表示...

南韓千餘名師生吃泡菜染諾羅病毒 醫籲防中鏢「這點」一定要做

南韓爆發大規模食物中毒事件，全羅北道南原市24所小學、國中和高中，共1000多名學生和教職員工身體不適，而校方泡菜廠商樣...

高鐵延伸屏東左營路線傳有變 鐵道局：正在技術評估

交通部2019年拍板高鐵延伸屏東路線採「左營案」，但傳左營案路線未來營運時將面臨風險，一旦往來屏東軌道的道岔有問題，從左...

高雄「國家級大雷雨警報」全台唯一 暴雨狂炸夾恐怖雷電

中央氣象署今天傍晚針對「高雄市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至6時30分許，傍晚高雄市區果真遭暴雨狂炸，空中不時夾雜恐怖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。