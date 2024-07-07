未來一周留意午後雷雨！中南部慎防豪雨 這2天雨區擴大警戒區曝

未來1周仍要注意高溫及午後雷陣雨，中央氣象署預報員葉致均表示，明天各地須留意午後短暫雷陣雨，周二天氣雖較穩定，但周三起風向不斷改變，迎風面地區降雨情況有所不同，尤其周四、五中南部地區整天都有降雨機率；溫度部分，大台北、中南部近山區、花東縱谷易有局部36度以上高溫發生機率。

氣象署稍早發布高溫燈號資訊指出，天氣高溫炎熱，明（8日）台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

葉致均指出，今天最高溫出現在屏東春日為39度，其他地區像是新北三峽37.8度、苗栗後龍37.4度；另針對高雄市發布大雷雨即時訊息，降雨情況將持續到晚間6時30分，須慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水及低能見度。

針對未來1周降雨情況，葉致均說明，明（8日）與今天差不多，風向為東南風，大氣環境有利於對流發展，台東、恆春半島有不定時零星降雨。各地留意午後短暫雷陣雨，大雨區域以中南部地區、大台北地區、北部山區為主，中南部山區則要留意局部豪雨發生機率；明清晨至上午，中部以北沿海有零星降雨。

周二（9日）大氣環境稍微穩定，環境風場依然是東南風，因此台東、恆春半島仍有不定時零星降雨，上午中南部有零星降雨，午後西半部、東北部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

葉致均表示，周三（10日）起午後雷陣雨以中部以北、宜花地區宜其他山區為主。他說，周三環境風向轉為偏南風，周四、五（11、12日）風向變成西南風，周末太平洋高壓又增強，風向轉為偏南風到東南風為主，這段期間，清晨至上午中南部都有零星降雨。

周四、五（11、12日）受到西南風影響，中南部地區降雨不侷限在清晨至上午，整天都有局部短暫陣雨發生的機率；周六、日（13、14日）風向再轉成東南風，台東、恆春半島有零星降雨。葉致均表示，周三起午後雷陣雨情況差不多，只是風向不同，迎風面地區的降雨情況有些不同。

溫度方面，葉致均表示，各地都是高溫炎熱的天氣型態，高溫約32至36度，大台北、中南部近山區、花東縱谷易有36度以上高溫發生機率；周四、五（11、12日）受到西南風影響，東南部有焚風發生機率，需注意。