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高溫轟炸躲冷氣房恐「冷中暑」 醫揭常見症狀、籲留意2件事

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
夏天躲在冷氣房，身體不易排汗也忽略喝水，另加上進入室內外的溫差，易導致「冷中暑」。圖／本報資料照片
夏天躲在冷氣房，身體不易排汗也忽略喝水，另加上進入室內外的溫差，易導致「冷中暑」。圖／本報資料照片

節氣小暑過後，氣象預報幾乎每天飆至35度以上，持續高溫炎熱的天氣，全台熱傷害人數不斷創新高。新光醫院家醫科醫師柳朋馳表示，近期高溫轟炸，民眾要做好防曬、預防熱傷害。

不過，長期待在冷氣房的上班族，也會出現類似熱傷害的「冷中暑」。柳朋馳說，處於25-26度的舒適環境，身體沒有排汗，一整天都不覺得口渴，所以容易忽略喝水的重要性，導致身體「隱性脫水」。

夏季天氣炎熱，大量排汗導致體液流失的速度加快，會讓體內血液變得濃稠，如果沒有適時補充水分，體溫不易散發出去，因而產生頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、疲倦、四肢無力等症狀，引發中暑危機，同時也增加心臟負擔，產生心血管疾病。

室內「冷中暑」的主因除了喝水不足，還有頻繁進出室內外，溫差導致皮膚毛孔和血管的急速收縮，熱氣散發不佳。柳朋馳強調，接近5-10度的劇烈溫差，會有頭痛、頭暈、頭部脹痛、噁心感、疲倦等症狀，甚至出現輕微腹瀉。

柳朋馳表示，夏季常有熱傷害、冷氣房中暑的民眾求診，雖然機轉不一樣，前者是散熱不及，後者是室內外溫差導致散熱不佳，都會影響身體調節控溫。另外，夏天的「熱感冒也很容易跟中暑混淆。熱感冒除了身體發熱、體溫升高，另伴隨鼻塞、咳嗽、流鼻涕等症狀。

柳朋馳提醒，進出冷氣房內，要隨身帶件小外套，幫助身體適應溫差，另要記得攝取水分。戶外工作者，更要定時補水，避免身體缺水使血液變得濃稠；大量流汗者，可適時喝運動飲料平衡電解質。

要預防熱傷害、冷中暑，柳朋馳建議多喝水打底，還要特別注意下列4件事。

1.避免長時間待在高溫悶熱的環境，趁空檔到通風處、陰涼處休息。

2.避開上午10點至下午3點在戶外活動，外出要穿著透氣的輕薄長袖衣物。

3.不要頻繁進出冷氣房，或是加件小外套，幫助身體適應溫差。尤其是支氣管敏感族群，溫差大易誘發易喘反應。

4.保持運動習慣，夏天一樣要適度流汗幫助身體散熱，以自己感覺舒適的強度為主。

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