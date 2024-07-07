南韓千餘名師生吃泡菜染諾羅病毒 醫籲防中鏢「這點」一定要做

南韓爆發大規模食物中毒事件，全羅北道南原市24所小學、國中和高中，共1000多名學生和教職員工身體不適，而校方泡菜廠商樣本驗出諾羅病毒，目前推測恐為問題源頭。目前調查發現，出現感染者的學校均使用相同廠商提供的泡菜，樣本經過篩檢也驗出諾羅病毒。

開業消化內科醫師方冠傑說，夏天天氣熱，食物不容易保存或時常遭到汙染，如果吃進不潔食物，常發生腸胃道疾病，建議如果要在外用餐，「應慎選店家」，且「餐點盡量不要隔餐食用」，而在家吃飯時，當從冰箱中取出食物時，只拿出要食用的量，其餘部分盡速放回冰箱，另於準備餐點時、吃飯前、如廁後及照顧病人後，「以肥皂或洗手乳洗手」。

諾羅病毒傳染力非常強，於學校、醫院、安養機構等人口密集機構為常見感染場所，感染後常出現噁心、嘔吐、腹瀉及腹痛，並可能合併發燒、倦怠、頭痛等。特別是嬰幼兒、年長者、免疫功能不佳者及長期照護者，感染後可能導致脫水及電解質不平衡，導致病情惡化，治療方式為支持性療法，多補充水費及電解質。

方冠傑建議，夏天天氣炎熱，食物容易遭到細菌、病毒汙染，要遠離腸胃道疾病，應多注意個人衛生，還包括用餐時應使用公筷母匙，新生兒餵哺母奶可提高嬰幼兒的免疫力，近期各類病毒流行，進出公共場所應戴口罩，以避免飛沫傳染。