快訊

鄭文燦涉貪請辭 朱立倫：此時才辦7年前案子「應該說清楚」

雙北雙語學校將達362所 校長憂科任師不願上、只靠外師

北市蛋黃區驚見爛尾樓？拆一半停逾半年 居民憂又掉石塊

南韓千餘名師生吃泡菜染諾羅病毒 醫籲防中鏢「這點」一定要做

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
南韓爆發大規模食物中毒事件，全羅北道南原市24所小學、國中和高中，共1000多名學生和教職員工身體不適，而校方泡菜廠商樣本驗出諾羅病毒，目前推測恐為問題源頭。情境示意圖。圖／Ingimage
南韓爆發大規模食物中毒事件，全羅北道南原市24所小學、國中和高中，共1000多名學生和教職員工身體不適，而校方泡菜廠商樣本驗出諾羅病毒，目前推測恐為問題源頭。情境示意圖。圖／Ingimage

南韓爆發大規模食物中毒事件，全羅北道南原市24所小學、國中和高中，共1000多名學生和教職員工身體不適，而校方泡菜廠商樣本驗出諾羅病毒，目前推測恐為問題源頭。目前調查發現，出現感染者的學校均使用相同廠商提供的泡菜，樣本經過篩檢也驗出諾羅病毒。

開業消化內科醫師方冠傑說，夏天天氣熱，食物不容易保存或時常遭到汙染，如果吃進不潔食物，常發生腸胃道疾病，建議如果要在外用餐，「應慎選店家」，且「餐點盡量不要隔餐食用」，而在家吃飯時，當從冰箱中取出食物時，只拿出要食用的量，其餘部分盡速放回冰箱，另於準備餐點時、吃飯前、如廁後及照顧病人後，「以肥皂或洗手乳洗手」。

諾羅病毒傳染力非常強，於學校、醫院、安養機構等人口密集機構為常見感染場所，感染後常出現噁心、嘔吐、腹瀉及腹痛，並可能合併發燒、倦怠、頭痛等。特別是嬰幼兒、年長者、免疫功能不佳者及長期照護者，感染後可能導致脫水及電解質不平衡，導致病情惡化，治療方式為支持性療法，多補充水費及電解質。

方冠傑建議，夏天天氣炎熱，食物容易遭到細菌、病毒汙染，要遠離腸胃道疾病，應多注意個人衛生，還包括用餐時應使用公筷母匙，新生兒餵哺母奶可提高嬰幼兒的免疫力，近期各類病毒流行，進出公共場所應戴口罩，以避免飛沫傳染。

冰箱 口罩 諾羅病毒 醫師 食物中毒

延伸閱讀

南韓24校爆發食物中毒！千名師生上吐下瀉 泡菜驗出諾羅病毒

相關新聞

午後雷陣雨來襲！雨彈猛炸16縣市 3地防豪雨

中央氣象署今下午發布豪雨特報，豪雨部分包含南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區；大雨部分包含台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區...

高溫轟炸躲冷氣房恐「冷中暑」 醫揭常見症狀、籲留意2件事

節氣小暑過後，氣象預報幾乎每天飆至35度以上，持續高溫炎熱的天氣，全台熱傷害人數不斷創新高。新光醫院家醫科醫師柳朋馳表示...

南韓千餘名師生吃泡菜染諾羅病毒 醫籲防中鏢「這點」一定要做

南韓爆發大規模食物中毒事件，全羅北道南原市24所小學、國中和高中，共1000多名學生和教職員工身體不適，而校方泡菜廠商樣...

高鐵延伸屏東左營路線傳有變 鐵道局：正在技術評估

交通部2019年拍板高鐵延伸屏東路線採「左營案」，但傳左營案路線未來營運時將面臨風險，一旦往來屏東軌道的道岔有問題，從左...

現省297！拿坡里12塊炸雞399、漢堡王「套餐第2套5折」

炎炎夏日之中，「拿坡里炸雞專賣店」自即日起推出限時炸雞優惠，6塊炸雞桶現省137元，一次購買2桶現省297元。「漢堡王」...

北台灣暴雨！民眾騎車能見度大受影響 騎士「手當雨刷」

中央氣象署下午發布大雷雨即時訊息，範圍包括桃園市、新北市、新竹縣、嘉義縣、高雄市，氣象署提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。