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午後雷陣雨來襲！雨彈猛炸16縣市 3地防豪雨
中央氣象署今下午發布豪雨特報，豪雨部分包含南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區；大雨部分包含台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區。
氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南投縣及雲林縣、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，桃園以北、彰化以南地區及西半部、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，須注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。
氣象署預報員葉致均表示，今、明（7日、8日）2天因大氣不穩，環境有利於對流發展，因此午後雷雨區域廣泛，包含西半部及各地山區都有明顯午後雷陣雨，要特別注意在中南部山區會有豪雨，且雨勢也會持續到比較晚。
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