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高鐵延伸屏東左營路線傳有變 鐵道局：正在技術評估

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部2019年拍板高鐵延伸屏東路線採「左營案」，但傳左營案路線未來營運時將面臨風險，鐵道局有意重啟評估過的高雄案路線。鐵道局長楊正君表示，左營案路線正在技術評估，並無聽過高雄案路線。圖／聯合報系資料照
交通部2019年拍板高鐵延伸屏東路線採「左營案」，但傳左營案路線未來營運時將面臨風險，鐵道局有意重啟評估過的高雄案路線。鐵道局長楊正君表示，左營案路線正在技術評估，並無聽過高雄案路線。圖／聯合報系資料照

交通部2019年拍板高鐵延伸屏東路線採「左營案」，但傳左營案路線未來營運時將面臨風險，一旦往來屏東軌道的道岔有問題，從左營站出發的列車恐卡在基地內，鐵道局有意重啟評估過的高雄案路線。鐵道局長楊正君表示，左營案路線正在技術評估，並無聽過高雄案路線。

交通部2019年9月27日拍板高鐵延伸屏東路線採左營案，從現行高雄左營站往北，再往東延伸至屏東六塊厝，全長約17.5公里；行政院2020年12月10日同意辦理綜合規畫，鐵道局2021年辦理綜合規畫及可行性評估，環境部2022年3月30日決議左營案2階環評。

行政院於今年1月初核定高鐵延伸至屏東修正版本，避開高雄仁大石化廠區，改與「高雄－屏東間東西向第二條快速公路」共用路廊，路線縮短為16.8公里，交通部規畫力拚2029年通車；環境部去年6月完成2階環評範疇界定，但鐵道局至今未進行2階環評相關調查。

據了解，工程界傳左營案避開石化廠，直接穿過高鐵左營基地，涉及增設道岔、號誌，改變原有基地設計等問題，若往來屏東軌道的道岔出問題，左營站出發的列車恐卡在基地內，影響營運，因此鐵道局正考慮曾評估過的高雄案路線。

對此，楊正君表示，沒有聽過高雄案路線，鐵道局依核定的二快共用路廊方案來進行，目前正在進行左營案路線的技術評估，評估作業尚無時程表。

台灣高鐵表示，高鐵南延屬國家重大交通政策，由交通部負責規畫研議，台灣高鐵未參與規畫，若交通部需要提供興建及營運經驗，台灣高鐵將分享實務經驗供政府規畫參考；台灣高鐵強調，目前延伸案尚未定案，未來若有具體方案，將進行相關評估。

高鐵延伸屏東路線將與高屏二快平行共構，避開台塑仁武石化廠後，在行駛原本規畫的路線。紫色路線為原計畫路線，紅線為路線調整後示意圖。圖／擷取自環評說明書、記者繪圖
高鐵延伸屏東路線將與高屏二快平行共構，避開台塑仁武石化廠後，在行駛原本規畫的路線。紫色路線為原計畫路線，紅線為路線調整後示意圖。圖／擷取自環評說明書、記者繪圖
行政院於今年1月初核定高鐵延伸至屏東修正版本，避開高雄仁大石化廠區，改與「高雄－屏東間東西向第二條快速公路」共用路廊，路線縮短為16.8公里。圖／屏東縣政府提供
行政院於今年1月初核定高鐵延伸至屏東修正版本，避開高雄仁大石化廠區，改與「高雄－屏東間東西向第二條快速公路」共用路廊，路線縮短為16.8公里。圖／屏東縣政府提供

交通部 屏東 鐵道 高鐵

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