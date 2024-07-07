臺灣國際熱氣球嘉年華「福利熊」再度飛上天 全聯多管齊下支持振興花東經濟

搶救花東觀光，就趁暑假這一波！「0403花蓮震災」嚴重影響花東觀光業，隨著每年夏天備受矚目的「臺灣國際熱氣球嘉年華」從即日起至8月19日於台東鹿野高台魅力登場，全聯今年也沒缺席，多管齊下為花東觀光及花東農特產品推廣盡一份心力。

歡慶臺灣國際熱氣球嘉年華，約7層樓高的全聯超萌吉祥物福利熊造型熱氣球第7度飛上天，福利熊也於開幕日帶領水果探險隊大跳新歌「尬哩在一起」，與現場民眾一起同樂，除此之外，身為全民超市的全聯，開幕首週末即派出常溫、冷藏、冷凍商品一應俱全的「全聯行動超市車」，販售各式各樣實用商品，不管是福利熊聯名商品，零食、冰品還是用品，更提供OFF COFFEE，甚至還貼心供應防蚊噴霧、防曬乳、輕便雨衣等品項，除此之外，更有限定的的阪急麵包車一同登場，全方便滿足現場民眾吃喝玩樂需求，陪民眾度過最熱鬧的嘉年華盛宴。全聯也預告，「全聯行動超市車」將於8月18日、19日再度快閃臺灣國際熱氣球嘉年華現場。

想要在家感受熱氣球飛上天的樂趣，全聯也在期間限定推出「福利熊與水果探險隊 充氣造型熱氣球」，超萌福利熊與水果探險隊就印在熱氣球體上，不論大小朋友都能輕鬆在家DIY，彷彿就能與福利熊翱翔於天際之間。僅於臺東10家門市限定販售，每組優惠價299元，邀請民眾一起帶福利熊飛進你家。7月12日至7月25日期間，買福利熊授權商品單筆每滿200元，登錄即可抽福利熊與水果探險隊造型熱氣球乙顆，推薦旅遊消暑必備「舒跑6入組」特價47元，4組特惠價186元；「悅氏礦泉水6入組」特惠價38元。

在地的超市，最挺在地的農民。全聯持續全力推廣花東農特產品，再祭出「花東好物展」，除了商品祭出爆殺優惠外，福利卡友購買花東好物展DM指定商品任1件，即可登錄抽市價12,100元的花蓮秧悦美地度假酒店住宿券乙晚。首推來自臺東寶地的飽滿之米「大倉米鋪 瀧芽胚白米（一等米）」單包239元，買1送1；台東純淨鮮乳「初鹿 100%純鮮乳」特惠價每瓶107元；來自清新花蓮的「樂米穀場 花蓮富里產－初雪美姬米（一等米）」單包特價169元，2包特價298元。