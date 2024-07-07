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天氣熱腹瀉、便秘者增 醫：吃蘋果可緩解但吃法大不同

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
天氣炎熱，腹瀉、便秘患者增加。高雄縣醫師公會前理事長、開業醫師王宏育說，症狀輕微可以吃蘋果緩解，但如果吃法錯了，無法改善不適症狀。本報資料照片
天氣炎熱，腹瀉、便秘患者增加。高雄縣醫師公會前理事長、開業醫師王宏育說，症狀輕微可以吃蘋果緩解，但如果吃法錯了，無法改善不適症狀。本報資料照片

天氣炎熱，除了吃進不潔食物，容易引發腹瀉等腸胃道症狀外，便秘患者也增加不少，其中以高齡長者居多。醫師表示，腹瀉、便秘症狀輕微，吃蘋果可以緩解，但門診常有民眾詢問，「吃了蘋果，卻無法改善腹瀉或便秘」。醫師說，此時可能應是吃法錯了，提醒腹瀉患者「吃蘋果、不喝水」，便秘患者則是「吃一口蘋果、喝兩口水」，以改善不適症狀。

高雄縣醫師公會前理事長、開業醫師王宏育解釋，營養師常介紹，蘋果含有果膠成分，如果是腹瀉患者，吃蘋果可以吸收腸道中多餘的水分，緩解腹瀉症狀，但切記這時吃蘋果，不可以喝水，避免腸道水分不減反增，持續腹瀉。

另便秘患者則需「吃一口蘋果、喝兩口水」，原因是吃蘋果搭配喝水，可以讓蘋果果膠的體積增加，增加便意感，促進排便，改善便秘症狀。至於，要吃多少蘋果才能改善症狀，此為因人而異，民眾不須自我多家嘗試。

王宏育說，夏天天氣很熱，流汗量增加，但很多人喝水不足，特別是年長者天熱喜歡待在家裡吹冷氣，不願外出，減少走動機會，合併年齡大時，腸道蠕動本來就慢，增加便秘機會，近期診間便秘患者確有增加。

王宏育指出，對於便秘病人來說，為緩解便秘症狀，應多喝水、多走動，並多按摩腹部，增加腸道蠕動，如果症狀嚴重則須以藥物治療。

至於，人一天要喝多少水才夠？開業消化內科醫師方冠傑說，每個人每天應喝的水量，依個人活動量不同，為體重乘以30至35CC的水，以體重60公斤的成年男性計算，一天喝水量應達到1800至2100CC，如果是活動量大的人，應喝到2100CC。但有心臟、腎臟、青光眼等患者，不能喝太多水，以防影響原有疾病，建議此類慢性病者可諮詢醫師，避免喝水喝不夠，影響健康。

高雄縣醫師公會前理事長、開業醫師王宏育說，症狀輕微可以吃蘋果緩解，但如果吃法錯了，無法改善不適症狀。王宏育提供
高雄縣醫師公會前理事長、開業醫師王宏育說，症狀輕微可以吃蘋果緩解，但如果吃法錯了，無法改善不適症狀。王宏育提供
高雄縣醫師公會前理事長、開業醫師王宏育（右）說，夏天天氣很熱，喝水不夠，年長者又喜歡待在家裡吹冷氣，不願外出，減少走動機會，合併年齡大時，腸道蠕動本來就慢，增加便秘機會，近期診間便秘患者確有增加。圖／取自王宏育臉書
高雄縣醫師公會前理事長、開業醫師王宏育（右）說，夏天天氣很熱，喝水不夠，年長者又喜歡待在家裡吹冷氣，不願外出，減少走動機會，合併年齡大時，腸道蠕動本來就慢，增加便秘機會，近期診間便秘患者確有增加。圖／取自王宏育臉書

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