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曬傷不只是脫皮 易增加皮膚癌風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
全台高溫警報，民眾夏日要做好防曬工作，減少紫外線曝曬的傷害。本報資料照片
全台高溫警報，民眾夏日要做好防曬工作，減少紫外線曝曬的傷害。本報資料照片

中央氣象局持續發布高溫警報，全台一片紅通通，紫外線更是爆表。台北林口長庚醫院副教授級主治醫師黃毓惠說，正中午11點至下午3點，是太陽光最強烈的時候，直接曝曬30分鐘就會曬傷，建議避開這段時間在戶外活動。

黃毓惠表示，夏日的紫外線指數屬於危險等級，如果要外出，一定要做好防曬。紫外線光「UVA」的穿透力強，會破壞皮膚的膠原蛋白，長斑、長皺紋；「UVB」會造成曬傷、曬黑，已有研究顯示，反覆曬傷會增加罹患皮膚癌的風險。

所謂防曬，是防止曬傷，減少紫外線對皮膚的過度危害。黃毓惠強調，即使擦了防曬產品也沒辦法100%避免紫外線的傷害，一定要再配戴帽子、陽傘、墨鏡、長袖薄外套，加強物理性的遮蔽。

許多人以為，擦了防曬乳就是無敵，黃毓惠說，挑對防曬產品、正確使用頻率才能增加阻隔紫外線的效率。「SPF防曬係數」是衡量防曬乳濾除紫外線UVB的指標，原則上，係數愈高、防曬效果愈好；不過正確使用才能得到全方位的保護。

如何正確使用防曬產品，黃毓惠提出2大重點：

1.用量：黃毓惠提醒，「每平方公分要有2毫克」，否則防曬效力會打折。以臉部來說，大約要用10元硬幣大小的量，平均塗抹開來。

2.頻率：大約每2個小時應補擦一次，若從事運動或游泳等易流汗狀況，要縮短為1至1.5小時補擦。

如果曬傷該怎麼辦？黃毓惠說，蘆薈只有舒緩鎮定的功效，並不能加速肌膚曬傷復原，民眾如果出現紅腫熱痛，可以先沖冷水或用毛巾冰敷降溫，或用蘆薈膠敷在曬傷部位，減緩發炎、發熱症狀。

若是紅腫面積過大、出現水泡、有灼熱感等，黃毓惠建議就醫評估狀況，依曬傷程度開立消炎藥膏、止痛藥，多喝水持續補充水分。勿自行亂用偏方，或塗抹清涼感的藥膏，刺激受傷的部位。

紫外線 醫師 防曬

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