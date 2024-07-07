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現省297！拿坡里12塊炸雞399、漢堡王「套餐第2套5折」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
拿坡里炸雞專賣店推出「6塊雞優惠」。圖／拿坡里提供
拿坡里炸雞專賣店推出「6塊雞優惠」。圖／拿坡里提供

炎炎夏日之中，「拿坡里炸雞專賣店」自即日起推出限時炸雞優惠，6塊炸雞桶現省137元，一次購買2桶現省297元。「漢堡王」則推出「雞肉漢堡餐第2套半價」優惠，限時只有5天。

針對暑假檔期，「拿坡里炸雞專賣店」自即日起至8月31日期間，限時推出「6塊炸雞」優惠，每桶原價348元，限時61折，優惠價211元；2桶原價696元，限時優惠399元，現省297元。每桶內含3隻雞腿、3塊腿排，並有義式、脆皮、辣味、原味可以選擇。針對三商i美食卡會員，app上使用會員點數3點即可領取優惠券，憑券購買6塊炸雞，優惠價201元。。使用點數5點，6塊炸雞2桶優惠價388元。

隨著大學指考即將到來，7月8日至7月12日期間，「漢堡王」推出「指考加油站」優惠活動，凡購買指定雞肉漢堡套餐，就可享「第2套半價」，包括有「火烤雞腿培根堡」、「勁濃培根烤腿堡」、「美式花生雙層脆雞堡」與「國王大雞堡」等4種可供選擇，每套123元起，為考生們加油打氣。

漢堡王推出「雞肉漢堡套餐 第二套半價」限時優惠。圖／漢堡王提供
漢堡王推出「雞肉漢堡套餐 第二套半價」限時優惠。圖／漢堡王提供

指考 漢堡王 烤雞腿

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