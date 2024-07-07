快訊

蔡康永曝曾錄「康熙」氣到翻臉走人 嘆「騙人也不敬業」

國家級警報響！大雷雨轟炸 5縣市「山區暴雨」

鄭文燦上任1個月就請辭！回顧海基會董座任內作為 積極推兩岸恢復交流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國家級警報響！大雷雨轟炸 5縣市「山區暴雨」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
午後對流雲系發展旺盛影響，圖為桃園市八德區午後陣雨，騎士連忙換雨衣。記者曾原信／攝影
午後對流雲系發展旺盛影響，圖為桃園市八德區午後陣雨，騎士連忙換雨衣。記者曾原信／攝影

中央氣象署發布桃園市、新北市、新竹縣、嘉義縣、高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

氣象署發布山區暴雨，警戒區域：嘉義縣番路鄉、嘉義縣大埔鄉。氣象署針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）發布災防告警，持續時間至下午4時10分。

氣象署針對新北市大豹溪、新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）、桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區）發布災防告警，持續時間至下午４時12分；警戒區域：新北市三峽區、桃園市復興區、新竹縣尖石鄉、新竹縣橫山鄉。此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

午後對流雲系發展旺盛影響，慎防劇烈降雨、雷擊。記者曾原信／攝影
午後對流雲系發展旺盛影響，慎防劇烈降雨、雷擊。記者曾原信／攝影

嘉義 新竹

延伸閱讀

大雷雨炸4縣市！慎防劇烈降雨、雷擊 屏東縣春日39.0度

高溫炎熱！午後局部大雷雨 下個周末太平洋高壓再增強

今起7天「極高溫」 吳德榮：天天大雷雨 慎防冰雹威脅

7縣市大雨特報下到晚上 1縣市大雷雨轟1小時

相關新聞

國家級警報響！大雷雨轟炸 5縣市「山區暴雨」

中央氣象署發布桃園市、新北市、新竹縣、嘉義縣、高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水...

現省297！拿坡里12塊炸雞399、漢堡王「套餐第2套5折」

炎炎夏日之中，「拿坡里炸雞專賣店」自即日起推出限時炸雞優惠，6塊炸雞桶現省137元，一次購買2桶現省297元。「漢堡王」...

「班班喝鮮乳」是否排擠現有學校豆奶？ 農業部這樣說

紐西蘭進口液態乳明年進口關稅將降至零，為降低紐乳對台灣酪業的衝擊，農業部與教育部共同推出計畫，今年9月開始將提供鮮乳給全...

天氣熱腹瀉、便秘者增 醫：吃蘋果可緩解但吃法大不同

天氣炎熱，除了吃進不潔食物，容易引發腹瀉等腸胃道症狀外，便秘患者也增加不少，其中以高齡長者居多。醫師表示，腹瀉、便秘症狀...

北台灣暴雨！民眾騎車能見度大受影響 騎士「手當雨刷」

中央氣象署下午發布大雷雨即時訊息，範圍包括桃園市、新北市、新竹縣、嘉義縣、高雄市，氣象署提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴...

曬傷不只是脫皮 易增加皮膚癌風險

中央氣象局持續發布高溫警報，全台一片紅通通，紫外線更是爆表。台北林口長庚醫院副教授級主治醫師黃毓惠說，正中午11點至下午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。