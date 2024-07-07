國家級警報響！大雷雨轟炸 5縣市「山區暴雨」

中央氣象署發布桃園市、新北市、新竹縣、嘉義縣、高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

氣象署發布山區暴雨，警戒區域：嘉義縣番路鄉、嘉義縣大埔鄉。氣象署針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）發布災防告警，持續時間至下午4時10分。