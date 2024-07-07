「班班喝鮮乳」是否排擠現有學校豆奶？ 農業部這樣說

紐西蘭進口液態乳明年進口關稅將降至零，為降低紐乳對台灣酪業的衝擊，農業部與教育部共同推出計畫，今年9月開始將提供鮮乳給全國133.5萬名國小學童，每周可飲用2次。但由於學校已多年推動豆奶進校園政策，2個計畫是否會有排擠效應？農業部表示，這2次鮮乳是「額外」供應，並不影響學校針對現有豆奶採購。

因應「班班喝鮮乳」計畫，農業部編列44億推動4年規畫提供全國133.5萬名國小學童與附設幼兒園學生飲用國產鮮乳，每瓶鮮乳補助14元；而自2016年起推動大糧倉計畫，將大豆列為重點發展品項，鼓勵農友擴大生產並輔導取得產銷履歷等安全驗證，同時為行銷國產大豆，自2019年起再推動國產豆奶進校園方政策，上路至今已逾4年。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，在目標供應鮮乳的133.5萬學童中，根據教育部國教署統計，乳糖不耐症者約有6萬多人，針對外界擔憂是否開學後提供鮮乳會影響既有的營養午餐豆奶，兩者供應時間可以排開，有國內大型廠商也有提供無乳糖的鮮乳，對於乳糖不耐症學童都有辦法可以處理。

李宜謙說，也有學校目前已經自己有採買保久乳給學生，這些方案也都是並行的，因為每周喝2次鮮乳是「額外」提供，雖然目前初估4年計畫經費是44億，但經費調整還要視中間成本是否提高而定，會邊操作邊檢討。

針對團膳業者指出，團膳的保溫車輛內部高達50度，難以協助需要7度冷藏的鮮奶來配送，李宜謙表示，各乳場有各自的冷鏈配送系統，偏鄉、離島等地區就用保久乳替代，上週也和乳場及餐盒公會討論，餐盒公會同意可以幫忙配送常溫保久乳。

回顧歷史，台灣其實早在1966年便已推動學童乳政策，當時由「台灣省乳業發展小組」設置的「乳業發展基金」辦理學校鮮乳供應，但於1989年該小組裁撤，學童乳供應也隨之停止，然而過去學童乳政策主要以解決冬季剩餘乳為目標，因此推動上以農委會為主體，教育和衛生單位並未參與其中。