長期缺牙恐致齒列不整 醫：先矯正有助植牙順利

一口整潔的牙齒能提升美觀自信，也是維持健康的關鍵。牙醫提醒，牙口不健康可能影響營養攝取，長期缺牙恐造成牙齒朝缺牙處傾倒或間隙太大，先矯正有助後續植牙順利。

台灣每年超過10萬人有牙齒矯正需求，多數人是出於美觀需求，但其實除了年輕愛美族群，牙齒矯正也適用於關心自身口腔健康的熟齡族群。

牙口健康對長輩相當重要，否則容易因挑食而造成營養不均，或因直接吞嚥影響消化。顧及健康，有些人會選擇植牙，但開業牙科醫師李豐任提醒，長期缺牙，牙齒易朝缺牙處傾倒，或是牙齒空隙太大，都得事先處理，避免影響植牙效果。

李豐任指出，植牙前，多數情況下都會建議先矯正，透過合理分配口腔空間，同時處理齒縫過大或排列不整的情況，確保後續植牙過程順利進行，甚至有機會減少植牙數量。

除了植牙者可考慮先矯正，李豐任說，臨床上也常見很努力刷牙卻一直來診所治療齲齒的患者，深入觀察發現，通常是因為齒列不整，出現清潔死角，此時也會建議考慮接受矯正。

牙齒矯正方法包括傳統「鋼牙」矯正，和近年興起的隱形牙套。李豐任指出，傳統矯正和隱形牙套各有特色，前者可以處理極端複雜案例，但隨科技進步隱形牙套也已能處理大多數的狀況；長輩矯正最常顧慮「拔牙」問題，隱形牙套力道較溫和，有助於保留現有牙齒。民眾可根據自身需求與生活型態，與牙醫師討論適合自己的矯正方式。