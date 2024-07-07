快訊

國家級警報響！大雷雨轟炸 5縣市「山區暴雨」

福懋鷹架倒塌釀2死 死者夫慟：妻再2天就生日 卻永遠回不了家

兩年來堅持1動作！浴室亮到發光 網激推：連窗戶都沒水漬

長期缺牙恐致齒列不整 醫：先矯正有助植牙順利

中央社／ 台北7日電

一口整潔的牙齒能提升美觀自信，也是維持健康的關鍵。牙醫提醒，牙口不健康可能影響營養攝取，長期缺牙恐造成牙齒朝缺牙處傾倒或間隙太大，先矯正有助後續植牙順利。

台灣每年超過10萬人有牙齒矯正需求，多數人是出於美觀需求，但其實除了年輕愛美族群，牙齒矯正也適用於關心自身口腔健康的熟齡族群。

牙口健康對長輩相當重要，否則容易因挑食而造成營養不均，或因直接吞嚥影響消化。顧及健康，有些人會選擇植牙，但開業牙科醫師李豐任提醒，長期缺牙，牙齒易朝缺牙處傾倒，或是牙齒空隙太大，都得事先處理，避免影響植牙效果。

李豐任指出，植牙前，多數情況下都會建議先矯正，透過合理分配口腔空間，同時處理齒縫過大或排列不整的情況，確保後續植牙過程順利進行，甚至有機會減少植牙數量。

除了植牙者可考慮先矯正，李豐任說，臨床上也常見很努力刷牙卻一直來診所治療齲齒的患者，深入觀察發現，通常是因為齒列不整，出現清潔死角，此時也會建議考慮接受矯正。

牙齒矯正方法包括傳統「鋼牙」矯正，和近年興起的隱形牙套。李豐任指出，傳統矯正和隱形牙套各有特色，前者可以處理極端複雜案例，但隨科技進步隱形牙套也已能處理大多數的狀況；長輩矯正最常顧慮「拔牙」問題，隱形牙套力道較溫和，有助於保留現有牙齒。民眾可根據自身需求與生活型態，與牙醫師討論適合自己的矯正方式。

牙醫 牙齒 醫師

延伸閱讀

吸菸讓牙周血液循環變差 醫：牙齦易萎縮、缺牙難植牙

為保護狄鶯罕見動怒！楊懷民「我只希望安佐平安」

快速植牙不再等待：即拔即植技術大解析

全台逾400萬骨鬆患者 恐淪「牙科醫療人球」

相關新聞

國家級警報響！大雷雨轟炸 5縣市「山區暴雨」

中央氣象署發布桃園市、新北市、新竹縣、嘉義縣、高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水...

臨托需求大 新北開放私託、居服加入定點臨托

現代人工作繁忙，臨時托育是不少父母重要後援，新北市目前有淡水一處公共托育中心提供臨托服務，8月會再增金山、林口兩處公托臨...

大雷雨炸4縣市！慎防劇烈降雨、雷擊 屏東縣春日39.0度

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、桃園市，持續時間至下午2時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，...

老了一定會有白內障？ 醫師：小心6原因致提早發生

白內障是眼睛常見的老化疾病，許多民眾詢問：老了一定會有白內障嗎？基隆長庚眼科主治醫師孫啟欽表示，答案是肯定的。白內障屬於...

高鐵延屏東 左營案面臨風險、高雄案有機會復活

高鐵延屏東目前正在綜合規劃階段，2階環評調查遲未進行，工程界傳出左營案路線未來營運風險大，曾納可行性研究的高雄案有機會敗...

台灣4大高溫區發燒紅通通 鄭明典：典型熱區一起出現了

天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，今天上午11時新北市三峽37.3度，其次是台北市社子37.1度、屏東縣春日36.7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。