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大雷雨炸4縣市！慎防劇烈降雨、雷擊 屏東縣春日39.0度
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、桃園市，持續時間至下午2時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。
氣象署說，今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，今天午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率，中南部山區並有局部短延時豪雨發生的機率；明天午後各地有局部短暫雷陣雨，中南部、大台北地區及北部山區有局部大雨發生的機率，中南部山區並有局部短延時豪雨發生的機率，明清晨至上午中部以北沿海地區亦有零星短暫陣雨。各地高溫炎熱，今日南部地區有局部37度以上高溫發生的機率；今天下午至明晨南部沿海空曠地區及東北角易有較強陣風。
各地天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，今天中午12時40分，屏東縣春日出現39.0度極端高溫，其次是新北市三峽37.8度、花蓮縣明里37.3度。
中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、桃園市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台中市為黃色燈號。
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