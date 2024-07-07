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好熱！台北盆地燒呼呼…北市橙色高溫 新北今38度機率高

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來極高溫的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。本報資料照片
天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來極高溫的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。本報資料照片

今天是周末假日，民眾出遊多，台北市災防辦公室提醒，中央氣象署今天上午11點39分，再度針對台北市等縣市發布橙色高溫資訊。其中新北市有38度極端高溫出現機率；台北市等12縣市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

台北市災防辦公室表示，今天7日白天仍是高溫天氣，其中新北市為高溫橙色38燈號：台北市、桃園市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為高溫橙色36燈號；台中市則為高溫黃色燈號。

另外，民眾玩水，北市消防局提醒，已將雙溪水域列為防溺重點水域，協請義消或民防團體，於暑假期間的例假日，在楓林橋及碧溪橋2處執行水域安全宣導及駐點警戒，並宣導民眾注意戲水安全。

消防局提醒，北市府與中央氣象署合作「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」服務，今年已正式上線，該項服務將全國11縣市24處溪流區域畫定為警戒區域，其中包含台北市民常去戲水及垂釣的士林區雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）一帶。

當上游山區發生豪雨，將發送PWS警示訊息通知警戒區域內遊客離開水域，台北市政府消防局亦將同步派員，於各巡邏點巡視，通知戲水遊客儘速離開水域，以維護水域安全。

嘉義 高溫

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